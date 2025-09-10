Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»

Иллюстрация: DreamWorks Animation

На официальной странице в социальной сети TikTok певец Николай Басков разместил 20-секундный эдит с принцем Чармингом из серии мультфильмов «Шрек». О схожести персонажа с певцом уже 10 лет говорят в социальных сетях.

Басков подписал видео: «Да, это я 😜 Узнали?))) 🤪», а в хештегах указал «народное творчество» — то есть, видимо, видео создано поклонниками. В эдите фигурируют короткие видеофрагменты с принцем Чармингом под песню Баскова «Натуральный блондин».

Видео: @nbaskov

Принц Чарминг — антагонист фильмов «Шрек-2» и «Шрек-3». Первоначально именно он должен был спасти и поцеловать принцессу Фиону, снять с нее проклятие, но в итоге девушка влюбилась в Шрека. В третьей части серии Чарминг захватил Тридевятое королевство.

Ранее стало известно, что у серии «Шрек» выйдет спин-офф про Осла. «Это будет, как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказал Мерфи, который озвучивает Осла.

