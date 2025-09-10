Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»

Ранее стало известно, что у серии «Шрек» выйдет спин-офф про Осла. «Это будет, как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказал Мерфи, который озвучивает Осла.