Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он холост уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса
Снежный человек, тромбон и огрызок — Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства

Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм

Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

Итальянский продюсер Андреа Йерволино («Ferrari») анонсировал биографический фильм о Джорджо Армани. Об этом пишет Deadline.

Фильм расскажет о личной и профессиональной жизни Армани, которого называют одним из самых влиятельных дизайнеров моды XX и XXI веков. По словам Йерволино, проект разрабатывался несколько месяцев и родился из «личного желания отдать дань уважения одному из величайших новаторов международной моды».

Сценарий к фильму напишет Бобби Мореско, который неоднократно сотрудничал с Йерволино. «Кончина Армани вновь подчеркнула ценность и значение имени Армани для Италии и всего мира», — сказал продюсер.

Модельер умер 4 сентября, ему был 91 год. «Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно развивающимся проектам», — говорилось в заявлении компании Armani Group.

В конце сентября во дворе миланской галереи Пинакотека Брера состоится последний показ коллекции Джорджо Армани. Первоначально он планировался в качестве завершения Недели моды в Милане и должен был быть приурочен к 50-летию дома. Модельер сам выбрал место для юбилейного показа и готовился к нему. В галерее также устроят выставку, посвященную Армани.

В 1990 году документальную короткометражку «Made in Italy» о Джорджо Армани. снял Мартин Скорсезе. В фильме дизайнер рассказывает о влиянии семейных отношений и Милана на бренд и о том, как устроен его рабочий процесс. 

