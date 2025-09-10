Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм

В конце сентября во дворе миланской галереи Пинакотека Брера состоится последний показ коллекции Джорджо Армани. Первоначально он планировался в качестве завершения Недели моды в Милане и должен был быть приурочен к 50-летию дома. Модельер сам выбрал место для юбилейного показа и готовился к нему. В галерее также устроят выставку, посвященную Армани.