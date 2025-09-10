Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм

Итальянский продюсер Андреа Йерволино («Ferrari») анонсировал биографический фильм о Джорджо Армани. Об этом пишет Deadline.
Фильм расскажет о личной и профессиональной жизни Армани, которого называют одним из самых влиятельных дизайнеров моды XX и XXI веков. По словам Йерволино, проект разрабатывался несколько месяцев и родился из «личного желания отдать дань уважения одному из величайших новаторов международной моды».
Сценарий к фильму напишет Бобби Мореско, который неоднократно сотрудничал с Йерволино. «Кончина Армани вновь подчеркнула ценность и значение имени Армани для Италии и всего мира», — сказал продюсер.
Модельер умер 4 сентября, ему был 91 год. «Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно развивающимся проектам», — говорилось в заявлении компании Armani Group.
В конце сентября во дворе миланской галереи Пинакотека Брера состоится последний показ коллекции Джорджо Армани. Первоначально он планировался в качестве завершения Недели моды в Милане и должен был быть приурочен к 50-летию дома. Модельер сам выбрал место для юбилейного показа и готовился к нему. В галерее также устроят выставку, посвященную Армани.
В 1990 году документальную короткометражку «Made in Italy» о Джорджо Армани. снял Мартин Скорсезе. В фильме дизайнер рассказывает о влиянии семейных отношений и Милана на бренд и о том, как устроен его рабочий процесс.