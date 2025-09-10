Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября

Фото: Independent Film Company

Фильм ужасов «Глазами пса», или в оригинале «Хороший мальчик», появится в российских кинотеатрах 16 октября. Его выпустит «Вольга».

Сюжет разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека несмотря на опасность.

«Вольга»

Главную роль исполнила собственная собака режиссера Бена Леонберга и продюсера Кари Фишер. Создатели сознательно отказались от CGI, чтобы сделать игру максимально естественной. Многие сцены сняты с высоты собачьего роста, камера следует за шагами лап Инди. Производство фильма заняло 400 дней, поскольку Инди — недрессированная актерская собака. Леонберг признался, что все процессы были выстроены вокруг пса и его нужд.

«Думаю, каждый, у кого был питомец, задавался вопросом или даже беспокоился, почему его собака лает на пустоту или смотрит в угол. Мы хотели исследовать это как основную идею и превратить ее в фильм о доме с привидениями», — рассказал режиссер в интервью Deadline.

Видео: Independent Film Company

Картину Леонберга тепло приняли на фестивалях. На South by Southwest Инди удостоился специальной награды — Howl of Fame вместо Hall of Fame (игра слов: howl переводится как «вой»). На Overlook Film Festival в Новом Орлеане из‑за ажиотажа «Хорошего мальчика» показали трижды вместо запланированного одного сеанса.

