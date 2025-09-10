В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Премьера «Кремлевского волшебника» состоялась в августе на Венецианском кинофестивале. Фильм получил неоднозначные оценки критиков. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 46%. Хронометраж — 2 часа 36 минут. По словам критиков, в ленту добавили слишком много событий. Они сравнивают картину с мини-сериалом, который показывают на скорости 1,5x. Сам президент России Владимир Путин признался, что ничего не слышал о политическом триллере Оливье Ассайяса.