В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Фото: Gaumont

Фильм «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина, хотят выпустить в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Картину собираются показать уже несколько кинотеатров. При этом дата выхода ленты в прокат пока неизвестна. Мировая премьера запланирована на конец января.

Фильм снят по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Действие в «Кремлевском волшебнике» происходит в начале 1990-х годов в России. По сюжету главный герой — вымышленный телепродюсер Вадим Баранов — неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Путина. Прототипом Баранова стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Баранова сыграл Пол Дано («Нефть», «Маленькая мисс Счастье»). В ленте также снялись Алисия Викандер («Свет в океане»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Том Стерридж («Песочный человек»), Пол Дано («Сопрано») и другие. Режиссером проекта выступил Оливье Ассайяс («Карлос», «Париж, я люблю тебя»).

Премьера «Кремлевского волшебника» состоялась в августе на Венецианском кинофестивале. Фильм получил неоднозначные оценки критиков. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 46%. Хронометраж — 2 часа 36 минут. По словам критиков, в ленту добавили слишком много событий. Они сравнивают картину с мини-сериалом, который показывают на скорости 1,5x. Сам президент России Владимир Путин признался, что ничего не слышал о политическом триллере Оливье Ассайяса.

