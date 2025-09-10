«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»

Бывший главный редактор журнала Vogue Анна Винтур поделилась впечатлениями о премьере фильма «Дьявол носит Prada». Интервью с журналисткой подготовил The New Yorker.
«Я пошла на премьеру в Prada, совершенно не представляя, о чем будет фильм. Думаю, что индустрия моды очень мило беспокоилась за меня, полагая, что фильм изобразит меня в каком-то невыгодном свете, карикатурно», — вспомнила Винтур.
Журналистка отметила, что предсказаниям не осуждено было сбыться: «Во-первых, это была Мерил Стрип, а это было фантастически. Потом я посмотрела фильм и нашла его невероятно занимательным и очень смешным».
Винтур много обсуждала фильм с подругой и в конце концов пришла к выводу, что он достиг своей цели. Журналистка назвала картину «точным выстрелом».
В настоящий момент проходят съемки продолжения культовой картины. В нем соперничают главный редактор «Подиума» Миранда Пристли и ее бывшая ассистентка Эмили, обретшая вес в модных кругах. Они конкурируют за доход от рекламы. Премьера фильма состоится 1 мая 2026 года.
Над сиквелом работает практически та же команда, что и над оригиналом. Режиссером второй части стал Дэвид Френкель, а сценаристом — Алин Брош МакКенна. Продюсерами снова выступили Венди Файнерман и Карен Розенфельт.
В своим ролям вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К ним присоединятся Люси Лю («Ангелы Чарли»), Джастин Теру («Оставленные»), Б.Дж.Новак («Месть») и Полин Шаламе («Сексуальная жизнь студенток»).
Известно, что Нейта в исполнении Адриана Греньера в сиквеле не будет. Новый любовный интерес героини Энн Хэтэуэй сыграет Патрик Браммалл. Он снимался в сериалах «Колин из бухгалтерии», «Зло» и «Сбой». В настоящее время Браммалл готовится к роли полицейского, чья жизнь развалилась после исчезновения маленькой дочери, в сериале «Диспетчер».