«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Николай Басков опубликовал в TikTok эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представила арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он холост уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса
Снежный человек, тромбон и огрызок — Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии

«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»

Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Бывший главный редактор журнала Vogue Анна Винтур поделилась впечатлениями о премьере фильма «Дьявол носит Prada». Интервью с журналисткой подготовил The New Yorker.

«Я пошла на премьеру в Prada, совершенно не представляя, о чем будет фильм. Думаю, что индустрия моды очень мило беспокоилась за меня, полагая, что фильм изобразит меня в каком-то невыгодном свете, карикатурно», — вспомнила Винтур.

Журналистка отметила, что предсказаниям не осуждено было сбыться: «Во-первых, это была Мерил Стрип, а это было фантастически. Потом я посмотрела фильм и нашла его невероятно занимательным и очень смешным».

Винтур много обсуждала фильм с подругой и в конце концов пришла к выводу, что он достиг своей цели. Журналистка назвала картину «точным выстрелом».

В настоящий момент проходят съемки продолжения культовой картины. В нем соперничают главный редактор «Подиума» Миранда Пристли и ее бывшая ассистентка Эмили, обретшая вес в модных кругах. Они конкурируют за доход от рекламы. Премьера фильма состоится 1 мая 2026 года.

Над сиквелом работает практически та же команда, что и над оригиналом. Режиссером второй части стал Дэвид Френкель, а сценаристом — Алин Брош МакКенна. Продюсерами снова выступили Венди Файнерман и Карен Розенфельт.

В своим ролям вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К ним присоединятся Люси Лю («Ангелы Чарли»), Джастин Теру («Оставленные»), Б.Дж.Новак («Месть») и Полин Шаламе («Сексуальная жизнь студенток»).

Известно, что Нейта в исполнении Адриана Греньера в сиквеле не будет. Новый любовный интерес героини Энн Хэтэуэй сыграет Патрик Браммалл. Он снимался в сериалах «Колин из бухгалтерии», «Зло» и «Сбой». В настоящее время Браммалл готовится к роли полицейского, чья жизнь развалилась после исчезновения маленькой дочери, в сериале «Диспетчер».

