Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представила арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он холост уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса
Снежный человек, тромбон и огрызок — Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал

Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга

Фото: Sony Pictures Television

Реймонд Крус, сыгравший наркобарона Туко Саламанку в сериале «Во все тяжкие», оказался в полицейском участке после конфликта с соседкой. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 8 сентября, около 10.40. Агент Круса Рафаэль Берко рассказал, что в тот день актер мыл машину перед своим домом в Лос-Анджелесе. В это время три женщины на белом минивэне припарковали машину слишком близко к автомобилю актера.

Крус попросил их остановиться в другом месте, предупредив, что может намочить машину. Девушки отказались и начали снимать актера на видео. Звезда «Ищейки» хотела попросить их остановить съемку, но, когда актер обернулся, он забыл о включенном шланге и случайно облил одну из автомобилисток водой. После этого женщины обратились в полицию.

«И каким-то образом того, кого никогда не арестовывали, человека, который 15 лет играл детектива в сериалах „Ищейка“ и „Особо тяжкие преступления“, заковали в наручники и отправили в участок», — сказал Берко.

Там Крус провел пять часов. Его отпустили под подписку о невыезде. Актер должен прийти в суд 1 октября, обвинений ему пока не предъявили.

Расскажите друзьям