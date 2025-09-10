Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга

Реймонд Крус, сыгравший наркобарона Туко Саламанку в сериале «Во все тяжкие», оказался в полицейском участке после конфликта с соседкой. Об этом пишет People.
Инцидент произошел 8 сентября, около 10.40. Агент Круса Рафаэль Берко рассказал, что в тот день актер мыл машину перед своим домом в Лос-Анджелесе. В это время три женщины на белом минивэне припарковали машину слишком близко к автомобилю актера.
Крус попросил их остановиться в другом месте, предупредив, что может намочить машину. Девушки отказались и начали снимать актера на видео. Звезда «Ищейки» хотела попросить их остановить съемку, но, когда актер обернулся, он забыл о включенном шланге и случайно облил одну из автомобилисток водой. После этого женщины обратились в полицию.
«И каким-то образом того, кого никогда не арестовывали, человека, который 15 лет играл детектива в сериалах „Ищейка“ и „Особо тяжкие преступления“, заковали в наручники и отправили в участок», — сказал Берко.
Там Крус провел пять часов. Его отпустили под подписку о невыезде. Актер должен прийти в суд 1 октября, обвинений ему пока не предъявили.