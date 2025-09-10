Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо

«Гильермо хотел снять свою версию „Красавицы и чудовища“. Я только что стал отцом, был на съемках, которые буквально меня убивали, да и сценарий еще не был до конца выстроен. В голове не было места для этого фильма. И это стало моей самой большой ошибкой, потому что я огромный фанат Гильермо. Думаю, его „Красавица и чудовище“ могли бы стать чем-то невероятным», — признался Татум.