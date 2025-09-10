Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо

Ченнинг Татум рассказал, что ему предлагали сыграть чудовище в экранизации «Красавицы и чудовища» от Гильермо дель Торо.
Однако тогда у актера только что родился ребенок, параллельно он работал над изнуряющим проектом, а сценарий еще не был готов. В итоге он отказался и теперь считает это «одной из самых больших ошибок в карьере».
«Гильермо хотел снять свою версию „Красавицы и чудовища“. Я только что стал отцом, был на съемках, которые буквально меня убивали, да и сценарий еще не был до конца выстроен. В голове не было места для этого фильма. И это стало моей самой большой ошибкой, потому что я огромный фанат Гильермо. Думаю, его „Красавица и чудовище“ могли бы стать чем-то невероятным», — признался Татум.
В итоге фильм так и не был запущен в производство. Татум выразил надежду, что у него еще будет шанс поработать с режиссером. Сейчас дель Торо активно продвигает свой новый фэнтези-эпос «Франкенштейн», который получил восторженные отзывы и 13-минутную овацию на Венецианском кинофестивале. В картине сыграли Оскар Айзек и Джейкоб Элорди.