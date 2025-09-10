В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»

Сам футболист извинился за драку и подтвердил, что стал жертвой вымогателей. Он отметил, что его поведение было непозволительным. «Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань», — сказал Смолов.