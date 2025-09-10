В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов стал фигурантом уголовного дело из-за драки в «Кофемании», которая произошла в конце мая. Об этом сообщает ТАСС.
Дело завело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Спортсмену грозит до трех лет лишения свободы.
По данным RT, у пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Следственный комитет и полиция пока эту информацию не комментировали.
В ночь на 28 мая игрок отмечал чемпионство ФК «Краснодар» с друзьями. Ближе к утру они отправились в «Кофеманию». По словам источников, двое посетителей стали громко обсуждать футболиста за своим столиком. После того как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, он подошел к мужчинам.
По данным «Базы», через некоторое время после стычки Смолову предложили заплатить 1 млн рублей, чтобы запись произошедшего не попала в сеть. Когда Смолов согласился, сумму увеличили, и спортсмен отказался от переговоров. Источники также сообщали, что после на Смолова написали заявление в полицию, но уголовное дело тогда возбуждать не стали. По предварительным данным, вымогатели требовали у Смолова выплатить им 20 млн рублей.
Позже в МВД рассказали, что проводят проверку по факту драки, а также сообщений о вымогательстве у футболиста. При этом участник конфликта Андрей Попелуха сообщил, что у него нет претензий к Смолову, поскольку «произошло недопонимание».
Сам футболист извинился за драку и подтвердил, что стал жертвой вымогателей. Он отметил, что его поведение было непозволительным. «Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань», — сказал Смолов.
Спортсмен добавил, что до последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем. Игрок добавил, что с самого начала хотел контактировать только с потерпевшим и компенсировать ему причиненный вред здоровью и моральный ущерб, однако это «не представилось возможным».