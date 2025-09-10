В России покажут приквел «Голодных игр» под названием «Рассвет жатвы»

Действие картины разворачивается во времена 50-х Голодных игр. В сюжете рассказывается о 16-летнем Хеймитче Эбернети из дистрикта 12. Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибьютов, чем обычно. За жизнь будут бороться 48 детей.