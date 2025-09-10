В России покажут приквел «Голодных игр» под названием «Рассвет жатвы»

В российский прокат выйдет фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы». Премьера состоится 19 ноября 2026 года.
Правообладателем экранизации в стране стала Arna Media, прокатчиком выступит «Атмосфера кино». «Рассвет жатвы» — второй приквел к серии фильмов «Голодные игры». Он основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз, вышедшей в 2025 году.
Действие картины разворачивается во времена 50-х Голодных игр. В сюжете рассказывается о 16-летнем Хеймитче Эбернети из дистрикта 12. Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибьютов, чем обычно. За жизнь будут бороться 48 детей.
Хеймитча играет Джозеф Зада. В фильме также задействованы Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Бен Ван, Эдвин Рюдинг, Айрис Апатоу и другие.