China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью

Фото: Ross Parmly/Unsplash

Крупнейший китайский авиаперевозчик China Southern Airlines возобновил прямое авиасообщение между Москвой и Уханью — административным центром провинции Хубэй. Об этом сообщает ТАСС.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по воскресеньям и вторникам, на Airbus A350–900. Перелет из Москвы в Ухань займет около 8 часов 15 минут, а обратный путь — 9 часов 5 минут.

Маршрут действовал с 2014 года, но его приостановили в начале 2020-го из-за пандемии COVID-19. Теперь авиасообщение решили возобновить на фоне упрощения въезда в Китай для россиян.

С 15 сентября граждане России с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без визы на срок до 30 дней. По новым правилам разрешены поездки с туристическими, деловыми и частными целями, а также визиты к друзьям и родственникам.

