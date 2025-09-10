China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью

Крупнейший китайский авиаперевозчик China Southern Airlines возобновил прямое авиасообщение между Москвой и Уханью — административным центром провинции Хубэй. Об этом сообщает ТАСС.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по воскресеньям и вторникам, на Airbus A350–900. Перелет из Москвы в Ухань займет около 8 часов 15 минут, а обратный путь — 9 часов 5 минут.
Маршрут действовал с 2014 года, но его приостановили в начале 2020-го из-за пандемии COVID-19. Теперь авиасообщение решили возобновить на фоне упрощения въезда в Китай для россиян.
С 15 сентября граждане России с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без визы на срок до 30 дней. По новым правилам разрешены поездки с туристическими, деловыми и частными целями, а также визиты к друзьям и родственникам.