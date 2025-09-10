Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом

Фото: пресс-служба компании «Афиша»

С 31 августа по 5 сентября на берегу Медного озера в Ленинградской области прошел второй Chef’s Camp — гастрономический лагерь, организованный «Афишей Рестораны» совместно с We Lodge. 

В нем приняли участие шесть известных шефов: Никанор Виейра, Мирко Дзаго, Давид Эммерле, Николай Бобров, Дмитрий Решетников и Дмитрий Голенин. Формат кэмпа предполагал полное погружение в природу и импровизацию.

Меню трех ужинов оставалось тайной до последнего момента и создавалось исключительно из локальных продуктов — грибов, ягод, трав и рыбы, добытых и собранных участниками на месте. Блюда готовились на открытом огне, а в перерывах шефы отдыхали на озере, рыбачили, собирали лесные дары и парились в бане.

1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11

Программа включала три гастроужина в разных локациях. В первый день Никанор Виейра и Николай Бобров представили сет-меню в формате «А что, если аргентинец будет готовить в Сибири, и наоборот», объединив местные продукты с элементами высокой кухни.

Во второй день Мирко Дзаго и Давид Эммерле сделали акцент на простоте и эмоциях, предложив гостям уху, пасту, цесарку в стиле кок-о-вэн и мороженое с инжиром. Завершающий ужин Дмитрия Решетникова и Дмитрия Голенина прошел на террасе за общим столом и объединил элементы высокой кухни с «искренней домашней гастрономией» на основе собранных в тот же день ингредиентов.

