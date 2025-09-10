«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом

Во второй день Мирко Дзаго и Давид Эммерле сделали акцент на простоте и эмоциях, предложив гостям уху, пасту, цесарку в стиле кок-о-вэн и мороженое с инжиром. Завершающий ужин Дмитрия Решетникова и Дмитрия Голенина прошел на террасе за общим столом и объединил элементы высокой кухни с «искренней домашней гастрономией» на основе собранных в тот же день ингредиентов.