«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом

С 31 августа по 5 сентября на берегу Медного озера в Ленинградской области прошел второй Chef’s Camp — гастрономический лагерь, организованный «Афишей Рестораны» совместно с We Lodge.
В нем приняли участие шесть известных шефов: Никанор Виейра, Мирко Дзаго, Давид Эммерле, Николай Бобров, Дмитрий Решетников и Дмитрий Голенин. Формат кэмпа предполагал полное погружение в природу и импровизацию.
Меню трех ужинов оставалось тайной до последнего момента и создавалось исключительно из локальных продуктов — грибов, ягод, трав и рыбы, добытых и собранных участниками на месте. Блюда готовились на открытом огне, а в перерывах шефы отдыхали на озере, рыбачили, собирали лесные дары и парились в бане.
Программа включала три гастроужина в разных локациях. В первый день Никанор Виейра и Николай Бобров представили сет-меню в формате «А что, если аргентинец будет готовить в Сибири, и наоборот», объединив местные продукты с элементами высокой кухни.
Во второй день Мирко Дзаго и Давид Эммерле сделали акцент на простоте и эмоциях, предложив гостям уху, пасту, цесарку в стиле кок-о-вэн и мороженое с инжиром. Завершающий ужин Дмитрия Решетникова и Дмитрия Голенина прошел на террасе за общим столом и объединил элементы высокой кухни с «искренней домашней гастрономией» на основе собранных в тот же день ингредиентов.