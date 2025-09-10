Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами

Нина Добрев покинула шоу «Дневники вампира», потому что ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Иэну Сомерхолдеру. Об этом актриса рассказала в новой книге редактора Entertainment Weekly Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя потрясающе: устная история „Дневников вампира“», пишет New York Post.
«Это была немного сложная ситуация, поскольку в моем контракте было написано, что я должна играть только Елену. Но я играла сразу несколько персонажей, что удваивало мою рабочую нагрузку», — рассказала Нина Добрев, которая также играла двойника Елены Кэтрин Пирс.
Актриса отметила, что ей приходилось проводить на съемочной площадке вдвое больше времени и запоминать вдвое больше реплик. «Я хотела играть Кэтрин и получать за это такую же справедливую зарплату, как и парни», — говорит Нина.
Автор книги утверждает, что студия отказалась выполнять требования актрисы и попросила сценаристов перестать включать Кэтрин в сцены, поскольку они не собираются платить Добрев за обе роли. «Ситуация действительно накалилась, — вспоминает одна из создательниц сериала Джули Плек. — Нам, сценаристам, фактически дали понять, что нам вообще никогда не разрешается вписывать Кэтрин в сюжет, что, конечно же, я считала неправильным и несправедливым».
Добрев призналась, что ее обидел отказ студии повысить ей зарплату. «Они просто сказали, что из принципа не поднимут ее до уровня парней. Это было, наверное, самое обидное, потому что мне казалось, что я действительно усердно работаю, вкладываю в шоу всю свою душу, кровь, пот и слезы», — рассказала актриса.
Добрев чувствовала, будто студия не ценит ее вклад в шоу. «Казалось, что моя работа совсем не важна, будто бы я не дотягиваю до уровня коллег-мужчин. Это меня расстраивало», — призналась Добрев.
В итоге она решила не продлевать контракт после 6-го сезона и покинула сериал о вампирах в мае 2015 года. «Когда пришло время принимать это решение, мне не хотелось уходить, но я определенно не желала оставаться там, где меня не ценят по достоинству», — сказала Добрев в книге.
Два года спустя актриса вновь появилась в финале сериала, который вышел в эфир в марте 2017 года. Однако вернуться в шоу актрисе было непросто. Она поделилась, что, когда ее позвали сняться в финале, ей предлагали сумму в пять раз меньше той, которую она получала в конце 6-го сезона.
«Для меня было очень важно, чтобы я, как женщина, получила достойную оплату и была на равных с коллегами-мужчинами. Мне пришлось занять твердую позицию и сказать, что, если этого не произойдет, я не смогу вернуться. И дело было не в деньгах — они мне были безразличны, — дело было в принципе», — сказала Добрев.
Добрев отметила, что сначала отказалась возвращаться в сериал, но, после того как в дело вмешалась Джули Плек, которая «поговорила со всеми», согласилась вновь поучаствовать в съемках.
«Я чувствовала себя ужасно из-за фанатов и хотела, чтобы история была рассказана наилучшим образом. Меня расстраивало, что из-за этого пострадали творческие планы создателей. Огорчало, что мы, возможно, не смогли снять несколько финальных эпизодов, которые планировала Джули», — рассказывает Добрев.
Плек призналась, что на протяжении нескольких недель очень переживала, что сделка по возвращению Добрев сорвется. «Я очень рада, что нам удалось все это организовать и что я вернулась, — поделилась Добрев. — Я хотела принять участие в последнем эпизоде».
Сериал «Дневники вампира» выходил на канале The CW с 16 августа 2009 года по 10 марта 2017-го. Действие в нем происходит в вымышленном городке Мистик Фоллс. Шоу рассказывает о старшекласснице Елене Гилберт, которая влюбляется в вампира Стефана Сальваторе, а позже и в его брата Деймона. В 2013 году вышел спин-офф сериала «Древние», а в мае 2018 года появился новый спин-офф— «Наследие».