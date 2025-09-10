Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar

Фото: Blazar

МТС Web Services запустили арт-бота в партнерстве с ярмаркой современного искусства Blazar. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.

Интерактивный экскурсовод работает на базе искусственного интеллекта и доступен в двух режимах:

  •  познавательном — посетитель вводит номер работы с экспозиции и получает информацию о художнике и концепции;
  •  развлекательном — гость может сфотографировать арт-объект, а ИИ предложит свою оригинальную интерпретацию.

«MWS-арт-бот решает проблему нехватки экскурсоводов, позволяя посетителям изучать экспозицию самостоятельно. Кроме того, в рамках развлекательного режима он помогает посетителям глубже погрузиться в современное искусство, предоставляя свою интерпретацию объектов экспозиции. 

Проект поддерживает молодых художников, создавая для них актуальную цифровую инфраструктуру, и помогает широкой аудитории легче понять современное искусство», — рассказала директор по маркетингу МТС Web Services Татьяна Шабалина.

Ярмарка Blazar проходит с 10 по 14 сентября в Музее Москвы. В этом году она представит свыше 2000 работ молодых художников и дизайнеров и традиционно станет площадкой для их продвижения и установления профессиональных контактов.

