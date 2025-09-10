МТС представила арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства blazar

МТС Web Services запустила арт-бота в партнерстве с ярмаркой современного искусства blazar. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.
Интерактивный экскурсовод работает на базе искусственного интеллекта и доступен в двух режимах:
- познавательном — посетитель вводит номер работы с экспозиции и получает информацию о художнике и концепции;
- развлекательном — гость может сфотографировать арт-объект, а ИИ предложит свою оригинальную интерпретацию.
«MWS арт-бот решает проблему нехватки экскурсоводов, позволяя посетителям изучать экспозицию самостоятельно. Кроме того, в рамках развлекательного режима он помогает посетителям глубже погрузиться в современное искусство, предоставляя свою интерпретацию объектов экспозиции.
Проект поддерживает молодых художников, создавая для них актуальную цифровую инфраструктуру, и помогает широкой аудитории легче понять современное искусство», — рассказала директор по маркетингу МТС Web Services Татьяна Шабалина.
Ярмарка blazar проходит с 10 по 14 сентября в Музее Москвы. В этом году она представит свыше 2000 работ молодых художников и дизайнеров и традиционно станет площадкой для их продвижения и установления профессиональных контактов.