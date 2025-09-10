Gloria Jeans может закрыть флагманский магазин на Тверской из‑за высоких расходов и падения спроса

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что соблюдает целибат уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэриш» Роберта Земекиса
Снежный человек, тромбон и огрызок: Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»

Gloria Jeans может закрыть флагманский магазин на Тверской из‑за высоких расходов и падения спроса

Фото: Gloria Jeans

Один из крупнейших российских fashion-ритейлеров Gloria Jeans может закрыть свой флагманский магазин в бизнес-центре «Галерея Актер» на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Магазин площадью 5000 квадратных метров открылся весной 2023 года на месте самого крупного H& M в России. Однако аренда в центре столицы обходилась компании слишком дорого — от 168 до 204 млн рублей в год. 

При этом рынок одежды сейчас переживает спад. По данным «Платформы ОФД», с января по август 2025 года количество покупок снизилось на 8% год к году. Финансовые показатели компании также ухудшились. Совокупная выручка Gloria Jeans в 2024 году сократилась на 10%, до 86,4 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 74%, до 1,8 млрд.

По информации экспертов, многие fashion-операторы вынуждены сокращать до 30–40% своих торговых площадей, отказываясь от дорогостоящих флагманов. Они подчеркивают, что в нынешних условиях выгоднее развивать логистику и интернет-продажи, чем содержать крупные магазины в центре города.

Сейчас помещения, которые занимает Gloria Jeans, предлагаются другим арендаторам, однако интереса со стороны ритейлеров пока нет.

