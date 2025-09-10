Gloria Jeans может закрыть флагманский магазин на Тверской из‑за высоких расходов и падения спроса

Один из крупнейших российских fashion-ритейлеров Gloria Jeans может закрыть свой флагманский магазин в бизнес-центре «Галерея Актер» на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.
Магазин площадью 5000 квадратных метров открылся весной 2023 года на месте самого крупного H& M в России. Однако аренда в центре столицы обходилась компании слишком дорого — от 168 до 204 млн рублей в год.
При этом рынок одежды сейчас переживает спад. По данным «Платформы ОФД», с января по август 2025 года количество покупок снизилось на 8% год к году. Финансовые показатели компании также ухудшились. Совокупная выручка Gloria Jeans в 2024 году сократилась на 10%, до 86,4 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 74%, до 1,8 млрд.
По информации экспертов, многие fashion-операторы вынуждены сокращать до 30–40% своих торговых площадей, отказываясь от дорогостоящих флагманов. Они подчеркивают, что в нынешних условиях выгоднее развивать логистику и интернет-продажи, чем содержать крупные магазины в центре города.
Сейчас помещения, которые занимает Gloria Jeans, предлагаются другим арендаторам, однако интереса со стороны ритейлеров пока нет.