Gloria Jeans может закрыть флагманский магазин на Тверской из‑за высоких расходов и падения спроса

При этом рынок одежды сейчас переживает спад. По данным «Платформы ОФД», с января по август 2025 года количество покупок снизилось на 8% год к году. Финансовые показатели компании также ухудшились. Совокупная выручка Gloria Jeans в 2024 году сократилась на 10%, до 86,4 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 74%, до 1,8 млрд.