АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что соблюдает целибат уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэриш» Роберта Земекиса
Снежный человек, тромбон и огрызок: Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена

АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей

Фото: Engin Yapici/Unplash

Эти летом самый дорогой тур обошелся туристам в 34 млн рублей. За эти деньги компания из шести человек купила путевку в Турцию, сообщила «ТАСС» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Группа чуть больше месяца жила на вилле комплекса Max Royal.

Что касается России, то больше всего денег потратила семья из четырех человек за поездку на Байкал на восемь дней без учета стоимости перелета. Тур стоил 4,3 млн рублей.

«Довольно интересный тур ― самый дорогой во въездном туризме ― для арабских гостей катание на танках. Это стоило 31 тыс. долларов на человека (более 2 млн рублей)», ― рассказала Ломидзе.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, рассказал о статистике онлайн-бронирований отелей самостоятельными туристами. По его данным, самая дорогая поездка летом в РФ стоила 401 тыс. рублей. За эти деньги трое взрослых с ребенком провели четыре ночи в номере «люкс» пятизвездочного отеля в горном кластере Сочи.

Брагин также сообщил, что самое дорогое бронирование зарубежного отдыха обошлось в 2,5 млн рублей. Семья из двоих взрослых и троих детей потратила эту сумму за 20-дневный отдых в пятизвездочном отеле Антальи. 

Недавно стало известно, что за последние два года путешествия по России подорожали на 22,6%. Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на сервис Onlinetours, если в 2023 году стоимость тура в Сочи составляла 72 892 рублей, то в 2024 году эта сумма выросла до 79 335 рублей. Летом 2025 года аналогичная поездка на 7–10 дней на двоих обходилась в среднем в 89 406 рублей.

При этом, несмотря на рост цен, интерес к отечественным курортам только растет. За два года спрос на них увеличился на 44,5%. Самым популярным направлением у россиян стал Краснодарский край, в частности Сочи и Адлер.

Расскажите друзьям