АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей

Эти летом самый дорогой тур обошелся туристам в 34 млн рублей. За эти деньги компания из шести человек купила путевку в Турцию, сообщила «ТАСС» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Группа чуть больше месяца жила на вилле комплекса Max Royal.
Что касается России, то больше всего денег потратила семья из четырех человек за поездку на Байкал на восемь дней без учета стоимости перелета. Тур стоил 4,3 млн рублей.
«Довольно интересный тур ― самый дорогой во въездном туризме ― для арабских гостей катание на танках. Это стоило 31 тыс. долларов на человека (более 2 млн рублей)», ― рассказала Ломидзе.
Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, рассказал о статистике онлайн-бронирований отелей самостоятельными туристами. По его данным, самая дорогая поездка летом в РФ стоила 401 тыс. рублей. За эти деньги трое взрослых с ребенком провели четыре ночи в номере «люкс» пятизвездочного отеля в горном кластере Сочи.
Брагин также сообщил, что самое дорогое бронирование зарубежного отдыха обошлось в 2,5 млн рублей. Семья из двоих взрослых и троих детей потратила эту сумму за 20-дневный отдых в пятизвездочном отеле Антальи.
Недавно стало известно, что за последние два года путешествия по России подорожали на 22,6%. Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на сервис Onlinetours, если в 2023 году стоимость тура в Сочи составляла 72 892 рублей, то в 2024 году эта сумма выросла до 79 335 рублей. Летом 2025 года аналогичная поездка на 7–10 дней на двоих обходилась в среднем в 89 406 рублей.
При этом, несмотря на рост цен, интерес к отечественным курортам только растет. За два года спрос на них увеличился на 44,5%. Самым популярным направлением у россиян стал Краснодарский край, в частности Сочи и Адлер.