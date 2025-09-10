Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Стали известны цены на iPhone 17 в России

Фото: Apple

После презентации Apple 9 сентября российские маркетплейсы и ретейлеры начали принимать предзаказы на новые устройства компании. Первые покупатели смогут получить смартфоны после официального старта продаж 19 сентября.

«Яндекс Маркет»


— iPhone 17 — от 110 тыс. рублей;

— iPhone Air — от 135 тыс. рублей;

— iPhone 17 Pro — от 143 тыс. рублей;

— iPhone 17 Pro Max — от 152 тыс. рублей.

CDEK.Shopping


— iPhone 17 — от 90 591 рублей;

— iPhone Air — от 120 485 рублей;

— iPhone 17 Pro — от 137 536 рублей;

— iPhone 17 Pro Max — от 156 781 рублей.

Ozon (доставка — с начала октября)


— iPhone 17 — 112 990–125 990 рублей;

— iPhone Air — 149 999–209 990 рублей;

— iPhone 17 Pro — 165 990–224 990 рублей;

— iPhone 17 Pro Max — 189 990–289 990 рублей.

МТС


— iPhone 17 — 109 990–134 990 рублей;

— iPhone Air — 144 990–199 990 рублей;

— iPhone 17 Pro — 164 990–224 990 рублей;

— iPhone 17 Pro Max — 184 990–299 990 рублей.

Wildberries уже принимает заказы на всю линейку iPhone 17 и аксессуары, однако стоимость будет отображаться индивидуально в корзине. «М.Видео-Эльдорадо» планирует открыть предзаказы в ближайшее время. В компании отметили, что стартовые цены будут ниже, чем у прошлогодней линейки iPhone 16, благодаря укреплению рубля.

