Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Дуэйн Джонсон похудел ради новой роли. Поклонники заметили изменения во внешности актера на кинофестивале в Торонто, где он представил свою новую картину «Крушащая машина».

Во время беседы в Торонто актер объяснил, что потеря веса связана с его следующим проектом. Речь идет о фильме «Lizard Music», снятом по одноименному роману Дэниела Пинквотера. 

Картина станет второй совместной работой Джонсона с режиссером Бенни Сафди. Актер исполнит роль пожилого мужчины, который отправляется в фантастическое приключение вместе с мальчиком. 

«Бенни рассказал мне сюжет примерно за 45 минут», — поделился Джонсон. По его словам, после «Крушащей машины» он уже сбросил 14 килограмм мышечной массы, но процесс трансформации еще продолжается.

