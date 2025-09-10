Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли

Дуэйн Джонсон похудел ради новой роли. Поклонники заметили изменения во внешности актера на кинофестивале в Торонто, где он представил свою новую картину «Крушащая машина».
Во время беседы в Торонто актер объяснил, что потеря веса связана с его следующим проектом. Речь идет о фильме «Lizard Music», снятом по одноименному роману Дэниела Пинквотера.
Картина станет второй совместной работой Джонсона с режиссером Бенни Сафди. Актер исполнит роль пожилого мужчины, который отправляется в фантастическое приключение вместе с мальчиком.
«Бенни рассказал мне сюжет примерно за 45 минут», — поделился Джонсон. По его словам, после «Крушащей машины» он уже сбросил 14 килограмм мышечной массы, но процесс трансформации еще продолжается.