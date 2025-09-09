Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте

Кадр: Brickell & Broadbridge International

Звезда фильмов «Бриолин» и «Криминальное чтиво» Джон Траволта снимется в хорроре «Эд», посвященном искусственному интеллекту. Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит режиссер Кристофер Дж. Скотт. Съемки картины уже начались в Атланте, ими занимается местная продакшн-компания Pangaea Studios. В ленте участвуют Чет Хэнкс («Самый ценный игрок») и Кристал Рид («Оборотень: Фильм»).

Будущий проект расскажет о боте-водителе с ИИ, который сбегает из лаборатории и начинает убивать безрассудных людей-водителей ради обеспечения общественной безопасности. Создателю робота, охваченному горем, предстоит остановить бойню.

Сценарий «Эда» написал Дэвид Кукофф. Продюсерами ленты выступили Стив Гринберг, Энтони Шорт и Рич Маринчич.

«Мы стремимся к смелому повествованию, сочетающему масштабные идеи с настоящими эмоциями. „Эд“ — это именно тот кинематографический риск, на который мы готовы пойти», — заявил Гринберг. 
 

