Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте

Звезда фильмов «Бриолин» и «Криминальное чтиво» Джон Траволта снимется в хорроре «Эд», посвященном искусственному интеллекту. Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит режиссер Кристофер Дж. Скотт. Съемки картины уже начались в Атланте, ими занимается местная продакшн-компания Pangaea Studios. В ленте участвуют Чет Хэнкс («Самый ценный игрок») и Кристал Рид («Оборотень: Фильм»).
Будущий проект расскажет о боте-водителе с ИИ, который сбегает из лаборатории и начинает убивать безрассудных людей-водителей ради обеспечения общественной безопасности. Создателю робота, охваченному горем, предстоит остановить бойню.
Сценарий «Эда» написал Дэвид Кукофф. Продюсерами ленты выступили Стив Гринберг, Энтони Шорт и Рич Маринчич.
«Мы стремимся к смелому повествованию, сочетающему масштабные идеи с настоящими эмоциями. „Эд“ — это именно тот кинематографический риск, на который мы готовы пойти», — заявил Гринберг.