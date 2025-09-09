Чарли Шин заявил, что соблюдает целибат уже почти десятилетие

Чарли Шин был женат трижды. В 1995–1996 годах его женой была актриса Донна Пил, в 2002-2006-х — Дениз Ричардс. Ричардс родила актеру двоих дочерей. В 2008–2011 годах Шин был супругом актрисы Брук Мюллер. С Мюллер у него двое сыновей. У Шина также есть дочь от школьной подруги Паулы Профит.



Ранее о воздержании от секса рассказывал музыкант Ленни Кравиц. Он поделился в 2024 году, что девять лет не состоит в отношениях и намерен избегать близости, пока не встретит подходящую женщину.