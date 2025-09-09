Чарли Шин заявил, что соблюдает целибат уже почти десятилетие

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэриш» Роберта Земекиса
Снежный человек, тромбон и огрызок: Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина

Чарли Шин заявил, что соблюдает целибат уже почти десятилетие

Кадр: Netflix/YouTube

Американский актер Чарли Шин, известный по сериалу «Два с половиной человека», соблюдает целибат уже почти десятилетие. Об этом он заявил в интервью журналу Page Six.

Шин поделился, что решил отказаться от секса тогда же, когда завязал с алкоголем. Актер, ранее страдавший от алкогольной зависимости, перестал выпивать в 2017 году. С тех пор у него так и не появилась девушка.

«Боже, так долго [секс] был всем, что меня волновало, или был одним из первых моих приоритетов. Поэтому я просто рассматривал [воздержание] как необходимый перерыв», — пояснил Шин.

Артист добавил, что «не собирается хлопать дверью перед чем-либо в будущем». Он подчеркнул, что «был бы абсолютно рад какой-то форме общения» с женщиной.

В своей автобиографической книге, которая вышла недавно, Шин подчеркнул, что в его «машине недостаточно места» для свиданий. Тем не менее, актер не оставляет надежд найти любовь.

Чарли Шин был женат трижды. В 1995–1996 годах его женой была актриса Донна Пил, в 2002-2006-х — Дениз Ричардс. Ричардс родила актеру двоих дочерей. В 2008–2011 годах Шин был супругом актрисы Брук Мюллер. С Мюллер у него двое сыновей. У Шина также есть дочь от школьной подруги Паулы Профит. 

Ранее о воздержании от секса рассказывал музыкант Ленни Кравиц. Он поделился в 2024 году, что девять лет не состоит в отношениях и намерен избегать близости, пока не встретит подходящую женщину. 

Расскажите друзьям