Чарли Шин заявил, что он воздерживается от секса уже почти десятилетие

Фото: Netflix/YouTube

Американский актер Чарли Шин, известный по сериалу «Два с половиной человека», воздерживается от сексуальных отношений приблизительно десятилетие. Об этом он заявил в интервью журналу Page Six.

Шин поделился, что решил отказаться от секса тогда же, когда завязал со спиртным. Актер, ранее страдавший от алкогольной зависимости, перестал выпивать в 2017 году. С тех пор у него так и не появилась девушка.

«Боже, так долго [секс] был всем, что меня волновало, или был одним из первых моих приоритетов. Поэтому я просто рассматривал [воздержание] как необходимый перерыв», — пояснил Шин.

Артист добавил, что «не собирается хлопать дверью перед чем-либо в будущем». Он подчеркнул, что «был бы абсолютно рад какой-то форме общения» с женщиной.

В своей автобиографической книге, которая вышла недавно, Шин подчеркнул, что в его «машине недостаточно места» для свиданий. Тем не менее актер не оставляет надежды найти любовь.

Чарли Шин был женат трижды. В 1995–1996 годах его женой была актриса Донна Пил, в 2002–2006-м — Дениз Ричардс. Ричардс родила актеру двух дочерей. В 2008–2011 годах Шин был супругом актрисы Брук Мюллер. С Мюллер у него двое сыновей. У Шина также есть дочь от школьной подруги Паулы Профит. 

Ранее о воздержании от секса рассказывал музыкант Ленни Кравиц. Он поделился в 2024 году, что девять лет не состоит в отношениях и намерен избегать близости, пока не встретит подходящую женщину. 

