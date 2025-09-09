Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса

Лента расскажет о коварной мошеннице Эмбер Паттерсон, которая нацеливается на богатую пару. Она пытается подружиться с Дафной Пэрриш и соблазнить ее мужа Джексона. Но девушка узнает, что быть на месте Дафны гораздо сложнее, чем кажется.