Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представила арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он холост уже почти десятилетие
Снежный человек, тромбон и огрызок — Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал

Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса

Фото: HBO

Звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в фильме «Последняя миссис Пэрриш» Роберта Земекиса. Об этом написал Variety.

Картину поставят по роману Линн и Валери Константин. В ней сыграют также Изабель Мей, известная по сериалам «Йеллоустоун» и «1883», и Пирсон Фоде.

Лента расскажет о коварной мошеннице Эмбер Паттерсон, которая нацеливается на богатую пару. Она пытается подружиться с Дафной Пэрриш и соблазнить ее мужа Джексона. Но девушка узнает, что быть на месте Дафны гораздо сложнее, чем кажется.

Мей исполнит роль Эмбер. Лопес и Костер-Вальдау сыграют Дафну и Джексона Пэрриш. Сценарий фильма напишут Андреа Берлофф и Джон Гейтинс. Продюсерами станут Лиза Чейзин, Молли Симс, Лопес и Элейн Голдсмит-Томас.

Исполнительными продюсерами будут Константины, Бенни Медина из Nuyorican Productions, Кортни Бакстер, Джек Рапке и Дерек Хог. В работе над проектом поучаствуют также компании 3dot Productions и Something Happy Productions.

Расскажите друзьям