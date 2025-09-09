Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэриш» Роберта Земекиса

Звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в фильме «Последняя миссис Пэриш» Роберта Земекиса. Об этом написал Variety.
Картину поставят по роману Линн и Валери Константин. В ней сыграют также Изабель Мэй, известная по сериалам «Йеллоустоун» и «1883», и Пирсон Фоде.
Лента расскажет о коварной мошеннице Эмбер Паттерсон, которая нацеливается на богатую пару. Она пытается подружиться с Дафной Пэрриш и соблазнить ее мужа Джексона. Но девушка узнает, что быть на месте Дафны гораздо сложнее, чем кажется.
Мэй исполнит роль Эмбер. Лопес и Костер-Вальдау сыграют Дафну и Джексона Пэришей. Сценарий фильма напишут Андреа Берлофф и Джон Гэйтинс. Продюсерами станут Лиза Чейзин, Молли Симс, Лопес и Элейн Голдсмит-Томас.
Исполнительными продюсерами будут Константины, Бенни Медина из Nuyorican Productions, Кортни Бакстер, Джек Рапке и Дерек Хог. В работе над проектом поучаствуют также компании 3dot Productions и Something Happy Productions.