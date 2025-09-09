Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэриш» Роберта Земекиса

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Снежный человек, тромбон и огрызок: Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS

Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэриш» Роберта Земекиса

Кадр: HBO

Звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в фильме «Последняя миссис Пэриш» Роберта Земекиса. Об этом написал Variety.

Картину поставят по роману Линн и Валери Константин. В ней сыграют также Изабель Мэй, известная по сериалам «Йеллоустоун» и «1883», и Пирсон Фоде.

Лента расскажет о коварной мошеннице Эмбер Паттерсон, которая нацеливается на богатую пару. Она пытается подружиться с Дафной Пэрриш и соблазнить ее мужа Джексона. Но девушка узнает, что быть на месте Дафны гораздо сложнее, чем кажется.

Мэй исполнит роль Эмбер. Лопес и Костер-Вальдау сыграют Дафну и Джексона Пэришей. Сценарий фильма напишут Андреа Берлофф и Джон Гэйтинс. Продюсерами станут Лиза Чейзин, Молли Симс, Лопес и Элейн Голдсмит-Томас.

Исполнительными продюсерами будут Константины, Бенни Медина из Nuyorican Productions, Кортни Бакстер, Джек Рапке и Дерек Хог. В работе над проектом поучаствуют также компании 3dot Productions и Something Happy Productions.

