Сундук с сокровищами, косатка и еще 161 новых эмодзи войдут в Unicode 17.0

Организация Unicode Consortium, занимающаяся стандартом кодировки символов, анонсировала 163 новых эмодзи, которые войдут в Unicode 17.0. Об этом написало TechCrunch.
По информации издания, обновленная коллекция смайликов появится в интерфейсах гаджетов в течение 2026 года. Ее пополнят изображения косатки, снежного человека, лица с выпученными глазами, артиста балета, тромбона, пары борцов, сундука с драгоценностями и огрызка яблока.
Unicode рекомендует для использования на устройствах в общей сложности 3954 эмотикона. Последнее обновление добавило в список среди прочих рисунки кляксы, гуся, лопаты, окна, гребня для волос, лося, зеркала, крыла и веера.
Однако эти картинки не сразу станут доступны в мессенджерах и соцсетях. WhatsApp намерен поддерживать новый пакет эмодзи для устройств Android с января-февраля, Apple включит его в обновление iOS 26, запланированное на март–апрель. В фейсбуке* новые эмодзи станут доступны не ранее лета.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.