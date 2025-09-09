Сундук с сокровищами, косатка и еще 161 новых эмодзи войдут в Unicode 17.0

По информации издания, обновленная коллекция смайликов появится в интерфейсах гаджетов в течение 2026 года. Ее пополнят изображения косатки, снежного человека, лица с выпученными глазами, артиста балета, тромбона, пары борцов, сундука с драгоценностями и огрызка яблока.