Сундук с сокровищами, косатка и еще 161 новых эмодзи войдут в Unicode 17.0

Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он воздерживается от секса уже почти десятилетие

Сундук с сокровищами, косатка и еще 161 новых эмодзи войдут в Unicode 17.0

Организация Unicode Consortium, занимающаяся стандартом кодировки символов, анонсировала 163 новых эмодзи, которые войдут в Unicode 17.0. Об этом написало TechCrunch.

По информации издания, обновленная коллекция смайликов появится в интерфейсах гаджетов в течение 2026 года.  Ее пополнят изображения косатки, снежного человека, лица с выпученными глазами, артиста балета, тромбона, пары борцов, сундука с драгоценностями и огрызка яблока. 

Unicode рекомендует для использования на устройствах в общей сложности 3954 эмотикона. Последнее обновление добавило в список среди прочих рисунки кляксы, гуся, лопаты, окна, гребня для волос, лося, зеркала, крыла и веера.

Однако эти картинки не сразу станут доступны в мессенджерах и соцсетях. WhatsApp намерен поддерживать новый пакет эмодзи для устройств Android с января-февраля, Apple включит его в обновление iOS 26, запланированное на март–апрель. В фейсбуке* новые эмодзи станут доступны не ранее лета. 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Теги:
Apple