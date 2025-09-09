Снежный человек, тромбон и огрызок: Unicode Consotrium разработал новые эмодзи

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэриш» Роберта Земекиса
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
Снежный человек, тромбон и огрызок: Unicode Consotrium разработал новые эмодзи

Организация Unicode Consortium, занимающаяся стандартом кодировки символов, показала новые эмодзи. Они могут появиться в интерфейсах гаджетов в течение 2026 года, написал TechCrunch.

Коллекцию «смайликов» пополнят изображения косатки, снежного человека, лица с выпучеными глазами, артиста балета, тромбона, пары борцов, сундука с драгоценностями и огрызка от яблока. Всего представили 164 новых эмодзи.

Unicode рекомендует для использования на устройствах в общей сложности 3954 эмотикона. Последнее обновление добавило в список среди прочих рисунки кляксы, гуся, лопаты, окна, гребня для волос, лося, зеркала, крыла и веера.

Однако эти картинки не сразу станут доступны в мессенджерах и соцсетях. WhatsApp намерен поддерживать новый пакет эмодзи для устройств Android с января-февраля, Apple включит его в обновление iOS 26, запланированное на март–апрель. В фейсбуке* новые эмодзи станут доступны не ранее лета. 

