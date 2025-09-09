Снежный человек, тромбон и огрызок: Unicode Consotrium разработал новые эмодзи

Организация Unicode Consortium, занимающаяся стандартом кодировки символов, показала новые эмодзи. Они могут появиться в интерфейсах гаджетов в течение 2026 года, написал TechCrunch.
Коллекцию «смайликов» пополнят изображения косатки, снежного человека, лица с выпучеными глазами, артиста балета, тромбона, пары борцов, сундука с драгоценностями и огрызка от яблока. Всего представили 164 новых эмодзи.
Unicode рекомендует для использования на устройствах в общей сложности 3954 эмотикона. Последнее обновление добавило в список среди прочих рисунки кляксы, гуся, лопаты, окна, гребня для волос, лося, зеркала, крыла и веера.
Однако эти картинки не сразу станут доступны в мессенджерах и соцсетях. WhatsApp намерен поддерживать новый пакет эмодзи для устройств Android с января-февраля, Apple включит его в обновление iOS 26, запланированное на март–апрель. В фейсбуке* новые эмодзи станут доступны не ранее лета.