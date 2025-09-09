В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Его почувствовали жители Сочи, Туапсе, Апшеронска, Горячего Ключа и Кропоткина, а также Майкопа — столицы соседней Республики Адыгея. Эпицентр располагался в 20 километрах к югу от небольшого городка Хадыженска Апшеронского района Кубани и в 62 километрах к юго-западу от Майкопа.