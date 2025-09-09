Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Фото: Alex 0101/Unsplash

В Краснодарском крае в 19:55 зафиксировали подземные толчки. По информации Евро-Средиземноморского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,6 баллов.

Его почувствовали жители Сочи, Туапсе, Апшеронска, Горячего Ключа и Кропоткина, а также Майкопа — столицы соседней Республики Адыгея. Эпицентр располагался в 20 километрах к югу от небольшого городка Хадыженска Апшеронского района Кубани и в 62 километрах к юго-западу от Майкопа.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

30 июня мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке . Вскоре после этого волну высотой 3-4 метра зафиксировали в Елизовском районе Камчатского края. Ближе к 4.00 на полуострове произошли повторные подземные толчки силой до 5,8.

Землетрясение сдвинуло полуостров почти на два метра на юго-восток. Подземные толчки повлияли и на положение Владивостока, сдвинув его на 5 сантиметров.

