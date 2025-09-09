Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября

Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег

Фото: Bermix Studio/Unplash

Зумеры пожаловались, что им надоело получать письма с темой «срочно» на работе. Чаще всего такие сообщения присылают представители старшего поколения, пишет Daily Mail.

«Мне кажется, что у них комплекс превосходства по отношению к поколению Z/молодым миллениалам. Они считают, что они сами и их задачи, всегда важнее, чем чьи-либо еще, и поэтому должны быть выполнены немедленно», — рассказывает помощник менеджера из Флориды Мэй Райан.

Девушка отметила, что получает не менее 30 писем в день с темой «Срочно, пожалуйста, помогите». Она добавила, что, если молодые сотрудники отказываются немедленно выполнять их требования, их называют «ленивыми», однако это не так.

«Это как у того мальчика, который кричал «Волки!». Возникает вопрос: действительно ли то, что вы прислали, нужно сделать настолько срочно? Учитывая постоянные пожары, которые бумеры постоянно разжигают, чтобы мы их тушили, неудивительно, что после ухода с работы у нас остается энергия только на одно — сидеть на диване и залипать в Нетфликс», — признается Мэй.

Она добавила, что поколение Z хочет иметь достаточно энергии, чтобы жить полноценной жизнью вне офиса. «Бумеры убеждены, что работа — это жизнь, и неважно, насколько вы на ней несчастны. Если ты получаешь результат, значит, ты молодец. Мы же просто хотим сохранить энергию, чтобы познавать жизнь и мир за пределами четырех стен офиса», — делится Мэй.

Она надеется, что следующее поколение молодых работников изменит корпоративную культуру. С ней согласились и ее подписчики. 

«Эти люди будут пропускать праздники и выходные, чтобы уложиться в искусственные сроки, которые они сами создали», — сказал один из них. «Если вы не спасаете жизни, то любая задача не может быть срочной», — добавил другой. «Хуже всего то, что срочность появляется из-за плохого планирования времени, чаще всего из-за менеджеров, которые и провоцируют панику», — объяснил один из работников.

Недавно стало известно, что российские работодатели считают зумеров самым некомфортным в работе поколением. По их словам, молодые специалисты ждут быстрых карьерных результатов, гибкости и открытой коммуникации. 

Расскажите друзьям