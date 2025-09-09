Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег

Зумеры пожаловались, что им надоело получать письма с темой «срочно» на работе. Чаще всего такие сообщения присылают представители старшего поколения, пишет Daily Mail.
«Мне кажется, что у них комплекс превосходства по отношению к поколению Z/молодым миллениалам. Они считают, что они сами и их задачи, всегда важнее, чем чьи-либо еще, и поэтому должны быть выполнены немедленно», — рассказывает помощник менеджера из Флориды Мэй Райан.
Девушка отметила, что получает не менее 30 писем в день с темой «Срочно, пожалуйста, помогите». Она добавила, что, если молодые сотрудники отказываются немедленно выполнять их требования, их называют «ленивыми», однако это не так.
«Это как у того мальчика, который кричал «Волки!». Возникает вопрос: действительно ли то, что вы прислали, нужно сделать настолько срочно? Учитывая постоянные пожары, которые бумеры постоянно разжигают, чтобы мы их тушили, неудивительно, что после ухода с работы у нас остается энергия только на одно — сидеть на диване и залипать в Нетфликс», — признается Мэй.
Она добавила, что поколение Z хочет иметь достаточно энергии, чтобы жить полноценной жизнью вне офиса. «Бумеры убеждены, что работа — это жизнь, и неважно, насколько вы на ней несчастны. Если ты получаешь результат, значит, ты молодец. Мы же просто хотим сохранить энергию, чтобы познавать жизнь и мир за пределами четырех стен офиса», — делится Мэй.
Она надеется, что следующее поколение молодых работников изменит корпоративную культуру. С ней согласились и ее подписчики.
«Эти люди будут пропускать праздники и выходные, чтобы уложиться в искусственные сроки, которые они сами создали», — сказал один из них. «Если вы не спасаете жизни, то любая задача не может быть срочной», — добавил другой. «Хуже всего то, что срочность появляется из-за плохого планирования времени, чаще всего из-за менеджеров, которые и провоцируют панику», — объяснил один из работников.
Недавно стало известно, что российские работодатели считают зумеров самым некомфортным в работе поколением. По их словам, молодые специалисты ждут быстрых карьерных результатов, гибкости и открытой коммуникации.