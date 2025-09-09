Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег

«Эти люди будут пропускать праздники и выходные, чтобы уложиться в искусственные сроки, которые они сами создали», — сказал один из них. «Если вы не спасаете жизни, то любая задача не может быть срочной», — добавил другой. «Хуже всего то, что срочность появляется из-за плохого планирования времени, чаще всего из-за менеджеров, которые и провоцируют панику», — объяснил один из работников.