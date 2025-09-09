Самый тонкий смартфон, наушники вместо переводчика и пауэрбанки: все новое с презентации Apple

Компания Apple провела масштабную презентацию новых устройств. Публике показали беспроводные наушники AirPods 3, новое поколение умных часов Apple Watch и свежие iPhone, в том числе — супертонкий iPhone Air. Рассказываем главное о новинках.
AirPods 3
▫️Шумоподавление будет работать вдвое лучше, чем в предыдущих версиях. Новое поколение наушников предложит лучший звук среди всех беспроводных наушников на рынке, пообещали в компании.
▫️Функция Live Translation позволит автоматически переводить иностранную речь в режиме реального времени. Поддерживаются английский, французский, немецкий, португальский и испанский языки. До конца года планируется добавить итальянский, японский, корейский и упрощенный китайский.
▫️Наушники стали меньше и должны подойти большему числу пользователей. Они оснащены пятью насадками разных размеров, чтобы клиенты могли выбрать наиболее подходящие под свои уши.
▫️AirPods 3 смогут измерять сердечную активность во время различных спортивных активностей.
▫️Наушники будут работать без подзарядки 8 часов вместо шести в режиме шумоподавления - и 10 часов без шумоподавления.
▫️Стоимость — 249 долларов. В продажу Airpods 3 появятся 19 сентября.
Apple Watch Series 11
▫️Самая тонкая модель в линейке бренда. Есть вариант 42 мм и 46 мм.
▫️Защищены от царапин в два раза лучше, чем Apple Watch Series 10.
▫️Поддерживает 5G.
▫️Способны выявлять признаки гипертонии.
▫️Могут оценивать качество сна с новой функцией Sleep Score.
▫️Работают 24 часа без подзарядки — это на шесть часов дольше, чем предшественники.
▫️Корпус выполнен из 100% алюминия или 100% титана.
▫️Стоимость — от 399 долларов. В продаже — с 19 сентября.
Apple Watch SE 3
▫️Появилась возможность быстрой зарядки.
▫️Время автономной работы увеличилось до 18 часов.
▫️Оснащены функцией Sleep Score.
▫️Поддерживают 5G.
▫️Работают на процессоре S10.
▫️Как и Apple Watch Series 11, поддерживают Live Translation.
▫️Имеют более прочное стекло.
▫️Стоимость — 249 долларов.
Apple Watch Ultra 3
▫️Более яркий дисплей
▫️Способны автономно работать в течение 42 часов и даже 72 часов в режиме энергосбережения. Заряжаются за 15 минут так, что хватит на 12 часов работы.
▫️Поддерживают спутниковую связь. В первые два года пользования она доступна бесплатно, затем — за дополнительную плату.
▫️Функции Sleep Score и Workout Buddy
▫️Поддержка сторонних приложений: Nike Run Club, Strava, TrainingPeaks, Oceanic+ для дайвинга и Golfshot для гольфа.
▫️Стоимость — 799 долларов
iPhone 17
▫️6,3-дюймовый дисплей с увеличенной яркостью в 3000 нит и частотой обновления до 120 Гц.
▫️Новое керамическое стекло, вдвое более устойчивое к царапинам и оснащенное 7-слойным антибликовым покрытием.
▫️6-ядерный процессор А19, который работает на 20% быстрее, чем процессор iPhone 16.
▫️Улучшенная батарея позволяет смартфону работать на 8 часов дольше без подзарядки. Кроме того, она заряжается до 50% всего за 20 минут.
▫️Гаджет оснащен двумя камерами, не считая фронтальной. Основная камера — 48 Мп, вторая — 12 Мп. Фокусное расстояние — 13 мм и 26 мм.
▫️Самая широкоформатная «фронталка» с 18 Мп, усовершенствованной стабилизацией и четырьмя вариантами композиции. Поддерживает функцию Center Stage, позволяющая оставаться в центре кадра во время видеозвонков по Facetime.
▫️Смартфон доступен к пяти цветах: Lavender, Mist Blue, Black, White и Sage.
▫️Стоимость — от 799 долларов
iPhone Air
▫️Ультратонкий смартфон, толщина его корпуса — 5,6 мм.
▫️Экран — 6,5 дюйма с яркостью до 3000 нит. Его рамка состоит на 80% из переработанного титана, что обеспечивает повышенную прочность. Защищен керамическим стеклом с антибликовым покрытием.
▫️Работает на 5-ядровом процессоре А19 Pro и модеме Apple C1X, который вдвое быстрее того, что на iPhone 16 Pro.
▫️Основная камера одна: в широкоформатном режиме 48 Мп, в формате телефото 12 Мп, фокусное расстояние — 28 и 35 мм. Есть возможность снимать одновременно на основную и фронтальную камеры.
▫️Поддержка только eSIM.
▫️В дополнение в смартфону предлагается супертонкий чехол толщиной менее 1 мм и магнитный пауэрбанк, увеличивающий продолжительность работы на 40 часов.
▫️Стоимость — от 999 долларов.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
▫️Цельный алюминиевый корпус, спереди и сзади - керамическое стекло.
▫️6-ядровый процессор A19 Pro. Новая система охлаждения, позволяющая повысить эффективность на 40% по сравнению с iPhone 16 Pro.
▫️Гаджет работает в режиме воспроизведения видео в течение 39 часов в версии Max.
▫️Три основные камеры: Fusion Ultra Wide, Fusion Telephoto, Fusion Main, все - по 48 Мп. Фронтальная камера - 18 Мп и поддерживает функцию Center Stage.
▫️Поддерживает Dolby Vision HDR, 4K/120 fps, ProRes Log, ACES и ProRes RAW.
▫️Объем памяти в базовой комплектации - 256 Гб. Максимальный - 2 Тб в iPhone 17 Pro Max.
▫️Стоимость iPhone 17 Pro - от 1099 долларов, iPhone 17 Pro Max - от 1199.