Самый тонкий смартфон, наушники вместо переводчика и пауэрбанки: все новое с презентации Apple

Фото: Apple

Компания Apple провела масштабную презентацию новых устройств. Публике показали беспроводные наушники  AirPods 3, новое поколение умных часов Apple Watch и свежие iPhone, в том числе — супертонкий iPhone Air. Рассказываем главное о новинках. 

AirPods 3
 

Apple

▫️Шумоподавление будет работать вдвое лучше, чем в предыдущих версиях. Новое поколение наушников предложит лучший звук среди всех беспроводных наушников на рынке, пообещали в компании.

▫️Функция Live Translation позволит автоматически переводить иностранную речь в режиме реального времени. Поддерживаются английский, французский, немецкий, португальский и испанский языки. До конца года планируется добавить итальянский, японский, корейский и упрощенный китайский.

▫️Наушники стали меньше и должны подойти большему числу пользователей. Они оснащены пятью насадками разных размеров, чтобы клиенты могли выбрать наиболее подходящие под свои уши.

▫️AirPods 3 смогут измерять сердечную активность во время различных спортивных активностей.

▫️Наушники будут работать без подзарядки 8 часов вместо шести в режиме шумоподавления - и 10 часов без шумоподавления.

▫️Стоимость — 249 долларов. В продажу Airpods 3 появятся 19 сентября. 

Apple Watch Series 11

Apple

▫️Самая тонкая модель в линейке бренда. Есть вариант 42 мм и 46 мм.

▫️Защищены от царапин в два раза лучше, чем Apple Watch Series 10.

▫️Поддерживает 5G.

▫️Способны выявлять признаки гипертонии.

▫️Могут оценивать качество сна с новой функцией Sleep Score.

▫️Работают 24 часа без подзарядки — это на шесть часов дольше, чем предшественники.

▫️Корпус выполнен из 100% алюминия или 100% титана.

▫️Стоимость — от 399 долларов. В продаже — с 19 сентября. 
 

Apple Watch SE 3
 

Apple

▫️Появилась возможность быстрой зарядки. 

▫️Время автономной работы увеличилось до 18 часов.

▫️Оснащены функцией Sleep Score.

▫️Поддерживают 5G.

▫️Работают на процессоре S10.

▫️Как и Apple Watch Series 11, поддерживают Live Translation.

▫️Имеют более прочное стекло.

▫️Стоимость — 249 долларов.

Apple Watch Ultra 3

Apple

▫️Более яркий дисплей

▫️Способны автономно работать в течение 42 часов и даже 72 часов в режиме энергосбережения. Заряжаются за 15 минут так, что хватит на 12 часов работы.

▫️Поддерживают спутниковую связь. В первые два года пользования она доступна бесплатно, затем — за дополнительную плату.

▫️Функции Sleep Score и Workout Buddy

▫️Поддержка сторонних приложений: Nike Run Club, Strava, TrainingPeaks, Oceanic+ для дайвинга и Golfshot для гольфа.

▫️Стоимость — 799 долларов

iPhone 17

Apple

▫️6,3-дюймовый дисплей с увеличенной яркостью в 3000 нит и частотой обновления до 120 Гц.

▫️Новое керамическое стекло, вдвое более устойчивое к царапинам и оснащенное 7-слойным антибликовым покрытием.

▫️6-ядерный процессор А19, который работает на 20% быстрее, чем процессор iPhone 16.

▫️Улучшенная батарея позволяет смартфону работать на 8 часов дольше без подзарядки. Кроме того, она заряжается до 50% всего за 20 минут.

▫️Гаджет оснащен двумя камерами, не считая фронтальной. Основная камера — 48 Мп, вторая — 12 Мп. Фокусное расстояние — 13 мм и 26 мм.

▫️Самая широкоформатная «фронталка» с 18 Мп, усовершенствованной стабилизацией и четырьмя вариантами композиции. Поддерживает функцию Center Stage, позволяющая оставаться в центре кадра во время видеозвонков по Facetime.

▫️Смартфон доступен к пяти цветах: Lavender, Mist Blue, Black, White и Sage.

▫️Стоимость — от 799 долларов

iPhone Air

Apple

▫️Ультратонкий смартфон, толщина его корпуса — 5,6 мм.

▫️Экран — 6,5 дюйма с яркостью до 3000 нит. Его рамка состоит на 80% из переработанного титана, что обеспечивает повышенную прочность. Защищен керамическим стеклом с антибликовым покрытием.

▫️Работает на 5-ядровом процессоре А19 Pro и модеме Apple C1X, который вдвое быстрее того, что на iPhone 16 Pro.

▫️Основная камера одна: в широкоформатном режиме 48 Мп, в формате телефото 12 Мп, фокусное расстояние — 28 и 35 мм. Есть возможность снимать одновременно на основную и фронтальную камеры.

▫️Поддержка только eSIM.

▫️В дополнение в смартфону предлагается супертонкий чехол толщиной менее 1 мм и магнитный пауэрбанк, увеличивающий продолжительность работы на 40 часов.

▫️Стоимость — от 999 долларов.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Apple

▫️Цельный алюминиевый корпус, спереди и сзади - керамическое стекло.

▫️6-ядровый процессор A19 Pro. Новая система охлаждения, позволяющая повысить эффективность на 40% по сравнению с iPhone 16 Pro.

▫️Гаджет работает в режиме воспроизведения видео в течение 39 часов в версии Max.

▫️Три основные камеры: Fusion Ultra Wide, Fusion Telephoto, Fusion Main, все - по 48 Мп. Фронтальная камера - 18 Мп и поддерживает функцию Center Stage.

▫️Поддерживает Dolby Vision HDR, 4K/120 fps, ProRes Log, ACES и ProRes RAW.

▫️Объем памяти в базовой комплектации - 256 Гб. Максимальный - 2 Тб в iPhone 17 Pro Max.

▫️Стоимость iPhone 17 Pro - от 1099 долларов, iPhone 17 Pro Max - от 1199. 

Apple