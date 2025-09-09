Компания Roblox создала аналог TikTok

Одна из крупнейших онлайн-платформ для игр Roblox запустила бета-версию Moments. Это встроенная система коротких видео, которая является аналогом TikTok, сообщает сайт DigiDay.
О новой разработке рассказали на конференции компании в Сан-Хосе. Она позволяет снимать короткие видео и делиться ими внутри Roblox. У сервиса также есть встроенные инструменты редактирования.
«Мы разрабатываем Moments для повышения вовлеченности и нового опыта», — сказал вице-президент компании Раджив Бхатия. По его словам, в будущем может появиться возможность монетизации контента.
Недавно Леди Гага провела закрытую вечеринку в Roblox в честь обновления в мини-игре Dress To Impress, посвященного ее туру «The Mayhem Ball».
В приложение уже добавили культовые прически, макияжи, наряды и игровые режимы.