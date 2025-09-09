Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Компания Roblox создала аналог TikTok

Фото: Roblox

Одна из крупнейших онлайн-платформ для игр Roblox запустила бета-версию Moments. Это встроенная система коротких видео, которая является аналогом TikTok, сообщает сайт DigiDay.

О новой разработке рассказали на конференции компании в Сан-Хосе. Она позволяет снимать короткие видео и делиться ими внутри Roblox. У сервиса также есть встроенные инструменты редактирования.

«Мы разрабатываем Moments для повышения вовлеченности и нового опыта», — сказал вице-президент компании Раджив Бхатия. По его словам, в будущем может появиться возможность монетизации контента.

Недавно Леди Гага провела закрытую вечеринку в Roblox в честь обновления в мини-игре Dress To Impress, посвященного ее туру «The Mayhem Ball».

В приложение уже добавили культовые прически, макияжи, наряды и игровые режимы.

