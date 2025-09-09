Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу

Американский писатель Дэн Браун выпустил работу под названием «Тайна из тайн».
«Тайна, создававшаяся восемь лет. С днем публикации», — написал Браун на своей странице в Facebook*. Cюжет книги посвящен новым приключениям профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона, героя книги «Код да Винчи». На этот раз события разворачиваются в столице Чехии, Праге.
Браун известен как автор книг «Ангелы и Демоны», «Код да Винчи», «Инферно». Недавно стало известно, что стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по роману «Тайна тайн» («The Secret of Secrets») писателя Дэна Брауна, автора «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов».
Экранизацию разработает шоураннер Карлтон Кьюз, работавший над сериалами «Остаться в живых» и «Лок и ключ». Он выступит сценаристом и исполнительным продюсером телеадаптации книги наряду с Брауном.
