В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Компания Roblox создала аналог TikTok
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений

В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

Фото: Nitinlal Elevision

В городе Оснабрюк (Германия) пенсионер застрял в лифте дома и провел в нем четыре дня без еды, воды и связи с внешним миром. О случае пишет Radio RST.

По данным Berliner Morgenpost, инцидент произошел еще в июле. Мужчина застрял, когда поднимался в свою квартиру. Позвать на помощь он не мог: кнопка экстренного вызова не работала из-за перегоревшего предохранителя. 74-летний пострадавший частично выломал дверь кабины, чтобы не задохнуться.

Жителя Германии удалось найти и спасти благодаря сыну. Тот несколько дней не мог дозвониться до отца и обратился в полицию. Правоохранители приехали к дому пенсионера и услышали слабый голос, доносящийся из лифта. Полицейские выломали дверь и вытащили мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он вспоминает о произошедшем с улыбкой: «Я никогда не дружил с полицией, но в тот момент я был так рад голосу полицейского». Полицейские отнеслись к этому с юмором и написали: «Дружишь ты с полицейскими или нет, полиция работает для всех».

