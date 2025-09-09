В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

В городе Оснабрюк (Германия) пенсионер застрял в лифте дома и провел в нем четыре дня без еды, воды и связи с внешним миром. О случае пишет Radio RST.
По данным Berliner Morgenpost, инцидент произошел еще в июле. Мужчина застрял, когда поднимался в свою квартиру. Позвать на помощь он не мог: кнопка экстренного вызова не работала из-за перегоревшего предохранителя. 74-летний пострадавший частично выломал дверь кабины, чтобы не задохнуться.
Жителя Германии удалось найти и спасти благодаря сыну. Тот несколько дней не мог дозвониться до отца и обратился в полицию. Правоохранители приехали к дому пенсионера и услышали слабый голос, доносящийся из лифта. Полицейские выломали дверь и вытащили мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он вспоминает о произошедшем с улыбкой: «Я никогда не дружил с полицией, но в тот момент я был так рад голосу полицейского». Полицейские отнеслись к этому с юмором и написали: «Дружишь ты с полицейскими или нет, полиция работает для всех».