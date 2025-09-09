«Балтику 9» пообещали не снимать с производства

«Балтика» пообещала не снимать с производства «Девятку» из‑за «воспоминаний и мгновений молодости» у «целых поколений людей». Об этом в компании сообшили «Ведомостям».
«„Балтика 9“ — это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении. Значит, им не все равно», — сказали в представительстве.
Как уточнили в компании, вопрос о смене названия марки пока не решен, но рецептура серии уже обновлена. Ранее телеграм-канал Mash утверждал, что напиток снимут с производства.
«Балтика» была основана в 1990 году, принадлежала датскому холдингу Carlsberg Group. Компания также выпускает пиво под брендами Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и другими. В июле 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Затем «Пивоваренная компания Балтика» перешли АО «ВГ инвест».