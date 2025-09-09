В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха

В Москве запущено движение по мосту Академика Королева между районами Фили (правый берег) и Шелепиха (левый берег), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На нем доступно автомобильное и пешеходное движение. В церемонии открытия участвовал внук советского конструктора — Андрей Королев.
«В целом, улучшили транспортную доступность для полумиллиона москвичей. Несколько снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, на Кутузовский проспект», — сказал Собянин. «Кроме того, мост связал две набережные и украсил современный городской район — благодаря оригинальным, хорошо узнаваемым аркам», — добавил мэр.
Мост Академика Королева начали возводить в начале 2023 года. Строительство завершилось в сентябре 2025 года. Во время открытия конструкции глава города рассказал, что в период 2010–2025 годов в Москве было построено более 1,5 тысячи километров новых дорог, а также 65% от всех существующих инженерных сооружений, включая тоннели, мосты, эстакады.