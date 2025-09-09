В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха

Мост Академика Королева начали возводить в начале 2023 года. Строительство завершилось в сентябре 2025 года. Во время открытия конструкции глава города рассказал, что в период 2010–2025 годов в Москве было построено более 1,5 тысячи километров новых дорог, а также 65% от всех существующих инженерных сооружений, включая тоннели, мосты, эстакады.