В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства
Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое
Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год
Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений

В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха

Фото: @mos_sobyanin

В Москве запущено движение по мосту Академика Королева между районами Фили (правый берег) и Шелепиха (левый берег), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На нем доступно автомобильное и пешеходное движение. В церемонии открытия участвовал внук советского конструктора — Андрей Королев.

«В целом, улучшили транспортную доступность для полумиллиона москвичей. Несколько снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, на Кутузовский проспект», — сказал Собянин. «Кроме того, мост связал две набережные и украсил современный городской район — благодаря оригинальным, хорошо узнаваемым аркам», — добавил мэр.

Мост Академика Королева начали возводить в начале 2023 года. Строительство завершилось в сентябре 2025 года. Во время открытия конструкции глава города рассказал, что в период 2010–2025 годов в Москве было построено более 1,5 тысячи километров новых дорог, а также 65% от всех существующих инженерных сооружений, включая тоннели, мосты, эстакады.

Расскажите друзьям