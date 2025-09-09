Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году

«Ранее была выбрана концепция, и теперь мы смотрим, как сделать здание максимально эффективным, не раздув в объемах. Думаю, к финальной версии технико-экономических параметров мы придем в октябре, а в следующем году выйдем на стройплощадку. Ориентировочно реализация проекта подобного масштаба может потребовать три-четыре года», ― сказал Ефимов.