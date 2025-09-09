Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме начнут строить в 2026 году

Строительство нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме, который должны были возвести на проспекте Вернадского, начнется в 2026 году. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
«Ранее была выбрана концепция, и теперь мы смотрим, как сделать здание максимально эффективным, не раздув в объемах. Думаю, к финальной версии технико-экономических параметров мы придем в октябре, а в следующем году выйдем на стройплощадку. Ориентировочно реализация проекта подобного масштаба может потребовать три-четыре года», ― сказал Ефимов.
Оригинальное здание цирка, ставшее одним из архитектурных символов города, было построено в 1971 году в стиле советского модернизма. Его авторы ― архитекторы Яков Белопольский и Ефим Вулых.
В 2013 году цирк отреставрировали, а в 2017-м его здание перешло из федеральной собственности в собственность Москвы. В 2021-м к 50-летию цирка ТПО Pride и ландшафтная компания Arteza разработали концепцию нового здания, но она так и не была реализована.
Первоначально мэрия Москвы хотела строить Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Решение снести старое здание вызвало протесты у горожан. Они запустили петицию против реконструкции, заявили, что постройка не впишется в ландшафт города, и призвали отказаться от этой концепции. Позже специалисты решили возвести новое здание цирка во Мневниковской пойме.
Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте. Они объяснили этот шаг технической сложностью масштабной реконструкции здания в старой локации, а также необходимостью сохранить работу коллектива без перерывов на время стройки, которая продлится несколько лет.