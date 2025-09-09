Спрос на генетические исследования в России вырос втрое

В январе — августе 2025 года количество генетических тестов, которые россияне заказывали в клиниках и лабораториях, выросло на 11%, по сравнению с прошлым годом. Трафик сайтов таких лабораторий увеличился втрое, а средний чек трат на генетические исследования — на 10%, до 10,3 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».