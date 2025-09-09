Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Спрос на генетические исследования в России вырос втрое

Фото: Sangharsh Lohakare/Unsplash

В январе — августе 2025 года количество генетических тестов, которые россияне заказывали в клиниках и лабораториях, выросло на 11%, по сравнению с прошлым годом. Трафик сайтов таких лабораторий увеличился втрое, а средний чек трат на генетические исследования — на 10%, до 10,3 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Чаще всего на сайты лабораторий заходят жители Москвы и Подмосковья (их доля среди всех посетителей равна 21%), а также петербуржцы (8%). Остальная часть приходится на регионы страны.

Женская аудитория генетических исследований составляет 57%, мужская — 33% (за последние 2,5 года выросла в четыре раза). Чаще такими тестами интересуются люди старше 55 лет (число посетителей сайтов лабораторий старше 64 лет больше, чем людей в возрасте 55−63 лет).

Спрос на генетические тесты поддерживают два фактора. С одной стороны — культурный и личный интерес к своим корням, с другой — забота о здоровье, в том числе с помощью превентивной медицины, рассказал изданию член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни Кирилл Маслиев.

Наиболее востребованы тесты на предрасположенность к мультифакторным заболеваниям (онкологические, сердечно-сосудистые), генеалогические ДНК-тесты и диагностика редких наследственных нарушений у детей, следует из данных «Платформы ОФД». Еще отмечается растущий интерес к комплексным фармакогенетическим тестам (анализ реакции на лекарства и аллергены) и лайфстайл-тестам (питание, спорт, метаболизм).

