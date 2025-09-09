Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Song Sung Blue» («Песня звучит печально»), в котором снялись Хью Джекман («Величайший шоумен», «Логан») и Кейт Хадсон («Война невест», «Как отделаться от парня за 10 дней»).
Картина, которую поставил режиссер Крейг Брюэр, выйдет в кинопрокат 25 декабря. Она расскажет реальную историю о двух музыкантах, которые основали трибьют-группу, исполняющую каверы на песни Нила Даймонда.
Нил Даймонд — одинн из самых успешных американских артистов, чьи пластинки разошлись по миру тиражом в 125 млн копий. Он начал карьеру в 50-х и в середине 60-х, наконец, добился успеха с композицией «I’m a Believer».
Среди других его хитов — «Sweet Caroline», которую исполняли Элвис Пресли и Фрэнк Синатра и «Girl, You’ll Be a Woman Soon». Всего у Даймонда — более 30 студийных альбомов.
В 2008 году на экраны вышел документальный фильм «Song Sung Blue» Грега Коха, рассказавший о паре поклонников Даймонда из Милуоки — Майке и Клэр Сардинах. Они стали местными легендами под псевдонимами Молния и Гром.
Перенести историю Сардинов на большой экран решили в 2024 году. Брюэр написал сценарий картины. Продюсерами игровой версии «Song Sung Blue» стали Брюэр, Джон Дэвис, Джон Фокс, Эрика Хэмпсон и Грег Кох.
В актерский состав проекта вошли, помимо Джекмана и Хадсон, Майкл Империоли, Элла Андерсон, King Princess, Мустафа Шакир, Хадсон Хенсли, Фишер Стивенс и Джим Белуши.