В Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии

Фото: пресс-материалы

С 16 по 20 сентября на курорте Красная Поляна 960 состоится бизнес-кампус REF (ReFashion Business Campus), который будет посвящен российской модной индустрии. Организаторами выступают журналистка Ксения Собчак и основательница, генеральный продюсер гастрономического фестиваля Gastreet Евгения Суфиянова.

Событие объединит дизайнеров, производственников, ретейлеров, медиаторов, стратегов и всех, кто сегодня формирует новый облик моды. На пять дней Красная Поляна станет центром деловой активности. По словам организаторов, форум поможет определить приоритетные векторы развития, найти новые ориентиры и усилить профессиональное сообщество.

«Российская мода существует как индустрия и как система, но не как сообщество. У нас есть дизайнеры, бренды, фабрики, ретейл и медиа, но сегодня отрасли нужен новый фокус: не просто выживание, а устойчивое развитие, не только ремесло, но и мышление, не просто цепочка процессов, а поле идей и связей», — отметила основательница и идеолог проекта Ксения Собчак.

Куратором деловой программы стал сооснователь агентств Lunar Hare, Dot Comms и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин. Событие будет разделено на три потока, каждый из которых будет нацелен на разные группы людей и бизнес-участников.

  • «От идеи до запуска» — блок, объединяющий советы и рекомендации для начинающих.
  • «Точка роста» — поле для диалога активных участников рынка, поиск инструментов для расширения.
  • «Переход к устойчивости» — разбор методов для состоявшихся игроков по сохранению качества при переходе к новым стратегиям, решение турбулентных вопросов.

Спикеры кампуса — представители ведущих брендов, которые расскажут о карьерном пути и работающих инструментах. В их числе — Таня Фомичева (Studio 29), Нино Шаматава (Ushatava), Николай Богданович (Monochrome), Анна Автайкина (The Cullt), Юлия Выдолоб (Dot Comms), Сергей Танин (Fott, Foam, Don’t Touch My Skin), Андрей Мигунов (Poison Drop) и многие другие.

В программе также будут освещены юридические и экономические аспекты, маркетинговые стратегии, вопросы производства, работы с ретейлерами и байерами. Для каждой темы предусмотрены оптимальные форматы — от стратегических сессий до презентаций собственных проектов.

Кроме того, участники получат возможность разобрать персональные бизнес-кейсы, освоить новые форматы нетворкинга и завести профессиональные контакты. Гостей кампуса ждет и насыщенная вечерняя программа, в том числе концерты и вечеринки.

Официальным авиаперевозчиком ReFashion Business Campus стала S7 Airlines. Специальным рейсом она доставит в Сочи спикеров и гостей, а также подарит сертификаты на 5000 миль всем, кто приобрел билеты на мероприятие. 

Подробнее о REF можно узнать на сайте.

