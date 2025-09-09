На Красной Поляне пройдет ReFashion Business Campus, посвященный российской модной индустрии

С 16 по 20 сентября на курорте Красная Поляна 960 состоится бизнес-кампус REF (ReFashion Business Campus), который будет посвящен российской модной индустрии. Организаторами выступают журналистка Ксения Собчак и основательница, генеральный продюсер гастрономического фестиваля Gastreet Евгения Суфиянова.
Событие объединит дизайнеров, производственников, ритейлеров, медиаторов, стратегов и всех, кто сегодня формирует новый облик моды. На пять дней Красная Поляна станет центром деловой активности. По словам организаторов, форум поможет определить приоритетные векторы развития, найти новые ориентиры и усилить профессиональное сообщество.
«Российская мода существует как индустрия и как система, но не как сообщество. У нас есть дизайнеры, бренды, фабрики, ритейл и медиа, но сегодня отрасли нужен новый фокус: не просто выживание, а устойчивое развитие, не только ремесло, но и мышление, не просто цепочка процессов, а поле идей и связей», — отметила основательница и идеолог проекта Ксения Собчак.
Куратором деловой программы стал сооснователь агентств Lunar Hare, Dot Comms и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин. Событие будет разделено на три потока, каждый из которых будет нацелен на разные группы людей и бизнес-участников.
— «От идеи до запуска» — блок, объединяющий советы и рекомендации для начинающих;
— «Точка роста» — поле для диалога активных участников рынка, поиск инструментов для расширения;
— «Переход к устойчивости» — разбор методов для состоявшихся игроков по сохранению качества при переходе к новым стратегиям, решение турбулентных вопросов.
Спикеры кампуса — представители ведущих брендов, которые расскажут о карьерном пути и работающих инструментах. В их числе — Таня Фомичева (STUDIO 29), Нино Шаматава (Ushatava), Николай Богданович (Monochrome), Анна Автайкина (The Cullt) Юлия Выдолб (Dot Comms), Сергей Танин (Fott, Foam, Don’t Touch My Skin), Андрей Мигунов (Poison Drop) и многие другие.
В программе также будут освещены юридические и экономические аспекты, маркетинговые стратегии, вопросы производства, работы с ритейлерами и байерами. Для каждой темы предусмотрены оптимальные форматы — от стратегических сессий до презентаций собственных проектов.
Кроме того, участники получат возможность разобрать персональные бизнес-кейсы, освоить новые форматы нетворкинга и завести профессиональные контакты. Гостей кампуса ждет и насыщенная вечерняя программа, в том числе концерты и вечеринки.
Официальным авиаперевозчиком ReFashion Business Campus стала S7 Airlines. Специальным рейсом она доставит в Сочи спикеров и гостей, а также подарит сертификаты на 5 тыс. миль всем, кто приобрел билеты на мероприятие.
Подробнее о REF можно узнать на сайте.