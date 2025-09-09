Модель Джиджи Хадид рассказала в интервью Vogue, что проходила прослушивание на главную роль в ремейке мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
Манекенщица поделилась, что не получила роль, но «очень гордилась своей сценой». Чтобы побороться за участие в картине, Хадид в течение месяца занималась вокалом. «Я знала, что они выберут настоящую певицу», — отметила она.
Анимационная лента «Рапунцель: Запутанная история» вышла на экраны в 2010 году и стала хитом. Студия Disney запустила в работу игровой ремейк, о чем стало известно в конце 2024 года.
Фильм планировал снять режиссер Майкл Грейси («Величайший шоумен») по сценарию Дженнифер Кейтин Робинсон. Однако в 2025 году работу над лентой приостановили в свете неудачи фильма «Белоснежка».
Ранее актер Кори Милкрист, известный по сериалу «Королева Шарлотта», рассказал, что пробовался на роль Флинна Райдера в киноадаптации «Рапунцель». По словам артиста, его пробы прошли неудачно из-за отсутствия опыта в пении.