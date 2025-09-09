Хью Джекман и Кейт Хадсон исполняют песни Нила Даймонда в трейлере «Song Sung Blue»
Билеты на концерты в России подорожали на 20% за год

Билеты на концерты в России за год подорожали более чем на 20%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные билетных сервисов. 

Средняя цена билета на музыкальные события на «Яндекс Афише» летом 2025-го составила 3908 рублей ― на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

В МТС Live билеты на концерты подорожали в среднем на 22%, до 2721 рублей, на музыкальные фестивали — на 21%, до 2979.

Одновременно значительно вырос спрос на концерты и фестивали. В «Яндекс Афише» с июня по август было продано 1,3 млн билетов (на 59% больше, чем прошлым летом), в МТС Live рост составил 21% для концертов и 14% для фестивалей.

Самый большой интерес к музыкальным событиям в Москве и Петербурге. А среди региональных мегаполисов ― в Екатеринбурге, Перми, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

«Мы видим устойчивый рост интереса к фестивалям: такие мероприятия не только расширяют культурную карту страны, но и становятся приятным поводом для путешествий по России. Спрос на Дягилевский фестиваль в этом году был особенно высоким: 87% билетов на „Яндекс Афише“ были выкуплены уже в первый день продаж, а зрители приехали не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и десятков других городов», — отметила директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

В России набирает популярность не только культурный туризм, но и гастрономический. По данным сервиса «Суточно.ру», спрос на популярные гастрономические направления вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Лидируют по числу бронирований Краснодарский край, Калининград и Татарстан.

