Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал

«Я в восторге от того, что произношу эти слова для пресс-релиза. Я мечтал предоставить цитату с тех пор, как был маленьким плодом, и вот я это делаю. Я бы ущипнул себя, но, как и все мы, боюсь, что если я это сделаю, то могу проснуться и обнаружить, что 2025 год был волшебным сном. Пожалуйста, посмотрите мое шоу. Я умоляю вас», — прокомментировал Брукер.