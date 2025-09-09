Джиджи Хадид рассказала, что проходила прослушивание для ремейка «Рапунцель»
Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер выпустит на Netflix новый криминальный сериал

Фото: Michael Wharley/Netflix

Создатель «Черного зеркала»  Чарли Брукер выпустит на Netflix новый сериал — четырехсерийный криминальный триллер. Об этом сообщил на своей платформе стриминговый сервис.

У будущего шоу пока нет официального названия. В нем снимутся Падди Консидайн из «Дома Дракона», Джорджина Кэмпбелл из фильма «Птичий короб: Барселона» и Лина Хиди, звезда «Игры престолов».

Действие проекта развернется на улицах Лондона и на территории вымышленного северного города Бликфорда. В центре окажется детектив, мучающийся в попытках поймать серийного убийцу, который практикует ритуальные убийства.

«Сериал описывается как „глубоко серьезный“ криминальный триллер, что является первым признаком того, что он [Чарли Брукер] задумал что-то ужасно смешное», — написал Netflix.

Над шоу поработают продюсеры Джессика Роудс, Аннабель Джонс, Марк Кинселла и Ричард Уэбб. Сценарий написал Брукер вместе с Беном Коделлом, Джейсоном Хейзли, Эмер Кенни, Дэниелом Майером и Джоэлом Моррисом, а дополнительный материал подготовила Виктория Асари-Арчер.

«Я в восторге от того, что произношу эти слова для пресс-релиза. Я мечтал предоставить цитату с тех пор, как был маленьким плодом, и вот я это делаю. Я бы ущипнул себя, но, как и все мы, боюсь, что если я это сделаю, то могу проснуться и обнаружить, что 2025 год был волшебным сном. Пожалуйста, посмотрите мое шоу. Я умоляю вас», — прокомментировал Брукер. 

