Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября

Фото: Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

Netflix представил новый трейлер черно-белого фильма «Новая волна» Ричарда Линклейтера. Картина выйдет в российский прокат 6 ноября.

Лента рассказывает о съемках дебютного фильма Жан-Люка Годара 1959 года «На последнем дыхании». Она выполнена в духе и визуальной стилистике оригинальной картины.

Видео: Netflix

Роль режиссера сыграл Гийом Марбек, актрисы Джин Сиберг — Зои Дойч, а ее партнера Жан-Поля Бельмондо — Обри Дюллен. Это первый проект Линклейтера, полностью снятый на французском языке. Он назвал свою работу «любовной открыткой» французской «новой волне».

Премьера фильма состоялась в основной программе Каннского кинофестиваля, где лента получила 11-минутные овации зрителей. Ранее дублированным трейлером «Новой волны» с «Афишей Daily» делилась «Экспонента Фильм».

