Роль режиссера сыграл Гийом Марбек, актрисы Джин Сиберг — Зои Дойч, а ее партнера Жан-Поля Бельмондо — Обри Дюллен. Это первый проект Линклейтера, полностью снятый на французском языке. Он назвал свою работу «любовной открыткой» французской «новой волне».