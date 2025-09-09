Netflix представил новый трейлер черно-белого фильма «Новая волна» Ричарда Линклейтера. Картина выйдет в российский прокат 6 ноября.
Лента рассказывает о съемках дебютного фильма Жан-Люка Годара 1959 года «На последнем дыхании». Она выполнена в духе и визуальной стилистике оригинальной картины.
Роль режиссера сыграл Гийом Марбек, актрисы Джин Сиберг — Зои Дойч, а ее партнера Жан-Поля Бельмондо — Обри Дюллен. Это первый проект Линклейтера, полностью снятый на французском языке. Он назвал свою работу «любовной открыткой» французской «новой волне».
Премьера фильма состоялась в основной программе Каннского кинофестиваля, где лента получила 11-минутные овации зрителей. Ранее дублированным трейлером «Новой волны» с «Афишей Daily» делилась «Экспонента Фильм».