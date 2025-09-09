В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
Владелиц подмосковной зоогостиницы, где били собак, отпустили без ареста

Фото: t.me/MonaRaava

Владелиц подмосковной передержки для собак Dogtown, где животных били, отпустили без меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. 

Как уточняет РИА "Новости", Чеховский суд Подмосковья отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте хозяек зоогостиницы. Секретарь судьи сказала, что на этапе подготовки материалы оставлены без рассмотрения. Причины такого решения в суде не пояснили

Из сообщения секретаря суда выяснилось, что официальное обвинение владелицам передержки пока не предъявлено. Они остаются в статусе подозреваемых. 

Новость дополняется.

