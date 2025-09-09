Владелиц подмосковной зоогостиницы, где били собак, отпустили без ареста

Как уточняет РИА "Новости", Чеховский суд Подмосковья отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте хозяек зоогостиницы. Секретарь судьи сказала, что на этапе подготовки материалы оставлены без рассмотрения. Причины такого решения в суде не пояснили