Владелиц подмосковной зоогостиницы, где били собак, отпустили без ареста

Владелиц подмосковной передержки для собак Dogtown, где животных били, отпустили без меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Как уточняет РИА "Новости", Чеховский суд Подмосковья отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте хозяек зоогостиницы. Секретарь судьи сказала, что на этапе подготовки материалы оставлены без рассмотрения. Причины такого решения в суде не пояснили
Из сообщения секретаря суда выяснилось, что официальное обвинение владелицам передержки пока не предъявлено. Они остаются в статусе подозреваемых.
Новость дополняется.