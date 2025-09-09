В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол

Робот функционирует по принципу мобильного принтера. Благодаря встроенной системе навигации на основе лазерного трекера, он определяет свое местоположение в пространстве и прокладывает оптимальный маршрут от одной точки к другой. Управление осуществляется с планшета, а напечатанные элементы плана сразу же отмечаются на экране.