В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол

Американская компания Dusty Robotics представила робота FieldPrinter, который переносит сложные цифровые чертежи на бетонные плиты строительной площадки. Это позволяет наносить разметку точней и быстрей — ведь больше нет потребности в многодневном ручном труде строителей.
Робот функционирует по принципу мобильного принтера. Благодаря встроенной системе навигации на основе лазерного трекера, он определяет свое местоположение в пространстве и прокладывает оптимальный маршрут от одной точки к другой. Управление осуществляется с планшета, а напечатанные элементы плана сразу же отмечаются на экране.
Для нанесения разметки робот использует чернильные картриджи, которые снимаются и заправляются, как в обычном принтере. Чернила, использующиеся для разметки, бывают разных цветов для удобного обозначения каркаса, электропроводки, вентиляции, водопровода и других элементов. Робот также умеет подписывать элементы и рисовать QR-коды для быстрого доступа к схемам
Несколько роботов могут действовать сообща и координировать движения. Например, один может наносить на пол разметку водопровода, второй — электрики.
