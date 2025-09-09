В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол

В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»

В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол

Фото: @crxzitox

Американская компания Dusty Robotics представила робота FieldPrinter, который переносит сложные цифровые чертежи на бетонные плиты строительной площадки. Это позволяет наносить разметку точней и быстрей — ведь больше нет потребности в многодневном ручном труде строителей.

Робот функционирует по принципу мобильного принтера. Благодаря встроенной системе навигации на основе лазерного трекера, он определяет свое местоположение в пространстве и прокладывает оптимальный маршрут от одной точки к другой. Управление осуществляется с планшета, а напечатанные элементы плана сразу же отмечаются на экране.

Видео: @crxzitox

Для нанесения разметки робот использует чернильные картриджи, которые снимаются и заправляются, как в обычном принтере. Чернила, использующиеся для разметки, бывают разных цветов для удобного обозначения каркаса, электропроводки, вентиляции, водопровода и других элементов. Робот также умеет подписывать элементы и рисовать QR-коды для быстрого доступа к схемам

Видео: @bashaudi1

Несколько роботов могут действовать сообща и координировать движения. Например, один может наносить на пол разметку водопровода, второй — электрики. 

Видео: @tigrangerz

В августе Администрация Трампа издала указ о строительстве федеральных зданий в классическом античном стиле. Документ получил название «Making Federal Architecture Beautiful Again». В нем критикуются бруталистские и деконструктивистские постройки XX века. По мнению Белого дома, эти здания непопулярны среди американцев и не отражают достоинство и стабильность государства.

