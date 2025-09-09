В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон

В баварском городе Швабах жительницы многоэтажного дома вызвали полицию из-за постоянных ночных звонков в дверь. Они думали, что их беспокоят подростки, но на самом деле источником шума оказался слизень, пишет The Guardian.
Сначала люди считали, что это всего лишь шутки подростков. В Германии популярен розыгрыш клингельштрайх — когда звонят в дверь и убегают. Однако после приезда полицейских звонки продолжились.
30-летняя Лиза рассказала, что старалась не обращать внимания на звонки, полагая, что это дети из соседнего заброшенного дома. Спустя некоторое время ей позвонила родственница, которая живет этажом выше. Она пожаловалась, что ей тоже кто-то звонит в дверь, но за ней никого нет. После этого женщины еще раз обратились к правоохранителям.
Вместе они увидели липкий след на двери. Виновником оказался обычный слизень, который случайно активировал кнопку домофона.
В официальном заявлении сотрудник полиции города Швабах сообщил, что животное «было поставлено на место, проинструктировано о границах своей территории и помещено на ближайший участок травы».
Слизни беспокоят не только жителей Германии, но и России. Гигантских улиток можно было заметить этим летом в Москве. Представители вида Arion vulgaris могут вырастать до 15 сантиметров и наносить заметный вред как сельскому хозяйству, так и простым дачникам.