В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон

В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»

В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон

Фото: Wolfgang Hasselmann/Unplash

В баварском городе Швабах жительницы многоэтажного дома вызвали полицию из-за постоянных ночных звонков в дверь. Они думали, что их беспокоят подростки, но на самом деле источником шума оказался слизень, пишет The Guardian.

Сначала люди считали, что это всего лишь шутки подростков. В Германии популярен розыгрыш клингельштрайх — когда звонят в дверь и убегают. Однако после приезда полицейских звонки продолжились.

30-летняя Лиза рассказала, что старалась не обращать внимания на звонки, полагая, что это дети из соседнего заброшенного дома. Спустя некоторое время ей позвонила родственница, которая живет этажом выше. Она пожаловалась, что ей тоже кто-то звонит в дверь, но за ней никого нет. После этого женщины еще раз обратились к правоохранителям.

Вместе они увидели липкий след на двери. Виновником оказался обычный слизень, который случайно активировал кнопку домофона.

В официальном заявлении сотрудник полиции города Швабах сообщил, что животное «было поставлено на место, проинструктировано о границах своей территории и помещено на ближайший участок травы».

Слизни беспокоят не только жителей Германии, но и России. Гигантских улиток можно было заметить этим летом в Москве. Представители вида Arion vulgaris могут вырастать до 15 сантиметров и наносить заметный вред как сельскому хозяйству, так и простым дачникам. 

Расскажите друзьям