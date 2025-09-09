Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+

Вышел новый трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Премьера — 6 ноября
В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон

Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+

Фото: Karwai Tang/Getty Images

Создатели «Гевина и Стейси» Джеймс Корден и Рут Джонс выпустят для Apple TV+ новый сериал «The Choir» («Хор»). Об этом сообщает Deadline. 

Корден и Джонс исполнят главные роли и станут исполнительными продюсерами проекта. Они сыграют брата и сестру Бена и Лизу, которые встречаются после долгой разлуки. Брат уезжал жить за границу, а сестра осталась в тихом английском городке. После череды неприятных событий Бен должен вернуться в город, который терпеть не может, к семье, с которой в ссоре. 

Съемки восьмисерийной комедийной драмы начнутся в следующем году. 

Три сезона британского ситкома «Гевин и Стейси» выходили на Би-би-си с 2007 по 2010 год. Сериал стал настоящим хитом Би-би-си и получил несколько наград, включая приз зрительских симпатий на BAFTA и премию British Comedy Awards.

В 2019 году Корден и Джонс выпустили еще один рождественский выпуск, а в декабре 2024-го ― последнюю серию проекта, тоже вышедшую на Рождество. Эпизод стал самым популярным телепроектом года в Великобритании, собрав аудиторию в более чем 20 млн человек.

Корден снял финал шоу, вернувшись в Великобританию после завершения многолетней карьеры ведущего The Late Late Show в США. 

