Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+

Корден и Джонс исполнят главные роли и станут исполнительными продюсерами проекта. Они сыграют брата и сестру Бена и Лизу, которые встречаются после долгой разлуки. Брат уезжал жить за границу, а сестра осталась в тихом английском городке. После череды неприятных событий Бен должен вернуться в город, который терпеть не может, к семье, с которой в ссоре.