Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+

Создатели «Гевина и Стейси» Джеймс Корден и Рут Джонс выпустят для Apple TV+ новый сериал «The Choir» («Хор»). Об этом сообщает Deadline.
Корден и Джонс исполнят главные роли и станут исполнительными продюсерами проекта. Они сыграют брата и сестру Бена и Лизу, которые встречаются после долгой разлуки. Брат уезжал жить за границу, а сестра осталась в тихом английском городке. После череды неприятных событий Бен должен вернуться в город, который терпеть не может, к семье, с которой в ссоре.
Съемки восьмисерийной комедийной драмы начнутся в следующем году.
Три сезона британского ситкома «Гевин и Стейси» выходили на Би-би-си с 2007 по 2010 год. Сериал стал настоящим хитом Би-би-си и получил несколько наград, включая приз зрительских симпатий на BAFTA и премию British Comedy Awards.
В 2019 году Корден и Джонс выпустили еще один рождественский выпуск, а в декабре 2024-го ― последнюю серию проекта, тоже вышедшую на Рождество. Эпизод стал самым популярным телепроектом года в Великобритании, собрав аудиторию в более чем 20 млн человек.
Корден снял финал шоу, вернувшись в Великобританию после завершения многолетней карьеры ведущего The Late Late Show в США.