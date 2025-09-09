OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ

Короткометражку «Живность» («Critterz») креативного специалиста OpenAI Чада Нельсона, созданную при помощи нейросети Dall-E 2, расширят до полного метра, сообщил The Wall Street Journal. Картину планируют презентовать на Каннском кинофестивале в мае 2026 года.
Сюжет рассказывает о приключениях необычных существ из волшебного леса, которые отправляются в путешествие после вторжения в их деревню загадочного незнакомца.
Фильм планируют создать всего за 9 месяцев с бюджетом менее 30 млн долларов — хотя, как правило, на создание полнометражного мультфильма уходит около 3 лет и 100 млн долларов. Над сценарием работают Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт — авторы «Приключений Паддингтона-3». В настоящий момент идет подбор актеров озвучки.
Использование ИИ в анимации остается спорной темой. Яркий пример — опыт студии Disney. Компания рассматривала вариант использовать ИИ в «Моане» и «Троне», но в итоге отказалась.
В мультфильме «Моана» планировали создать дипфейк Дуэйна Джонсона: тело должен был сыграть его двоюродный брат Таноай Рид, а лицо — сгенерировать нейросеть Metaphysic. В Disney опасались, что не смогут получить права на все элементы фильма, так что кадры с ИИ-Джонсоном не вошли в финальную версию.
В фильм «Трон: Арес» студия хотела добавить метаслой: один из персонажей — цифровой помощник Бит — должен был отвечать на реплики с помощью ИИ. От идеи отказались из-за опасений за репутацию компании.