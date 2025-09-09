OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ

В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»

OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ

Иллюстрация: Critterz

Короткометражку «Живность» («Critterz») креативного специалиста OpenAI Чада Нельсона, созданную при помощи нейросети Dall-E 2, расширят до полного метра, сообщил The Wall Street Journal. Картину планируют презентовать на Каннском кинофестивале в мае 2026 года.

Сюжет рассказывает о приключениях необычных существ из волшебного леса, которые отправляются в путешествие после вторжения в их деревню загадочного незнакомца.

Видео: Critterz

Фильм планируют создать всего за 9 месяцев с бюджетом менее 30 млн долларов — хотя, как правило, на создание полнометражного мультфильма уходит около 3 лет и 100 млн долларов. Над сценарием работают Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт — авторы «Приключений Паддингтона-3». В настоящий момент идет подбор актеров озвучки.

Использование ИИ в анимации остается спорной темой. Яркий пример — опыт студии Disney. Компания рассматривала вариант использовать ИИ в «Моане» и «Троне», но в итоге отказалась. 

В мультфильме «Моана» планировали создать дипфейк Дуэйна Джонсона: тело должен был сыграть его двоюродный брат Таноай Рид, а лицо — сгенерировать нейросеть Metaphysic. В Disney опасались, что не смогут получить права на все элементы фильма, так что кадры с ИИ-Джонсоном не вошли в финальную версию.

В фильм «Трон: Арес» студия хотела добавить метаслой: один из персонажей — цифровой помощник Бит — должен был отвечать на реплики с помощью ИИ. От идеи отказались из-за опасений за репутацию компании.

Расскажите друзьям