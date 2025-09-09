OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ

В мультфильме «Моана» планировали создать дипфейк Дуэйна Джонсона: тело должен был сыграть его двоюродный брат Таноай Рид, а лицо — сгенерировать нейросеть Metaphysic. В Disney опасались, что не смогут получить права на все элементы фильма, так что кадры с ИИ-Джонсоном не вошли в финальную версию.