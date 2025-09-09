В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»

В деловом центре «Москва-Сити» установили арт-объект «Почему люди не могут летать» художника Василия Клюкина. Об этом сообщает «Москвич Mag».
Скульптура изображает человека, перевернутого вверх ногами. Он будто тянется в небо, но не может взлететь из-за груза воздушных шариков. По задумке в них проблемы, тревоги и мусор, который производит человечество.
Впервые трехметровая версия скульптуры была представлена в 2018 году на благотворительном аукционе Фонда по защите Мирового океана князя Монако. Позже ― уже в десятиметровой версии ― арт-объект Клюкина показали на Венецианской биеннале. Затем эта масштабная скульптура отправилась на фестиваль Burning Man.
В Москва-Сити установлена уменьшенная копия арт-объекта. Еще в прошлом году ее разместили в ресторане Panorama 360 на 89-м этаже башни «Федерация-Восток». Теперь же скульптуру перенесли вниз, сделав частью общественного пространства.
Василий Клюкин — российский художник, скульптор и архитектор. До 2010-х годов был совладельцем «Совкомбанка» и занимался девелопментом, но в 2011-м переехал в Монако и посвятил жизнь искусству. По заказу бизнесмена Александра Лебедева спроектировал парк искусств LA Collection’Air в швейцарском Люцерне. Работы Клюкина выставлялись в Москве, Венеции, Лондоне и Вене.