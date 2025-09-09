В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»

Василий Клюкин — российский художник, скульптор и архитектор. До 2010-х годов был совладельцем «Совкомбанка» и занимался девелопментом, но в 2011-м переехал в Монако и посвятил жизнь искусству. По заказу бизнесмена Александра Лебедева спроектировал парк искусств LA Collection’Air в швейцарском Люцерне. Работы Клюкина выставлялись в Москве, Венеции, Лондоне и Вене.