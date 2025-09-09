В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена

«Сейчас в регионе отмечается тренд на старо-славянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.