В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена

В Московской области наблюдается тренд на старорусские имена для новорожденных — об этом написали на официальном сайте Министерства социального развития региона.
«Сейчас в регионе отмечается тренд на старо-славянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В частности, популярность завоевали имена-двойники. Например, Владислав — Владислава, Лучезар — Лучезара, Радомир — Радомира.
В августе в Колумбии родители дали новорожденному имя Чат Йипити в честь нейросети ChatGPT. Среди других необычных имен, зарегистрированных в Колумбии: Уснейви (вдохновлено U.S. Navy), Месси Андрес, Даяна Валентина Шакира и другие.