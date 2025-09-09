В Непале началась «революция зумеров» из‑за запрета соцсетей

Власти столкнулись с критикой, после того как на прошлой неделе ввели запрет на 26 известных социальных сетей и мессенджеров из‑за того, что они пропустили срок регистрации в соответствии с новыми правилами. Это затронуло местные бизнес и туризм, а также лишило людей возможности общаться с родственниками за границей. LinkedIn, Pinterest, Reddit и Signal также оказались в числе запрещенных сайтов. TikTok был одним из немногих, на которые не распространялись ограничения и стал ключевым инструментом мобилизации местных жителей.