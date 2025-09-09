В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Непале началась «революция зумеров» из‑за запрета соцсетей

Фото: Sanjit Pariyar/Getty Images

В Непале проходят протесты из‑за правительственного запрета онлайн-платформ, включая Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и X. Об этом пишет The Guardian.

Власти столкнулись с критикой, после того как на прошлой неделе ввели запрет на 26 известных социальных сетей и мессенджеров из‑за того, что они пропустили срок регистрации в соответствии с новыми правилами. Это затронуло местные бизнес и туризм, а также лишило людей возможности общаться с родственниками за границей. LinkedIn, Pinterest, Reddit и Signal также оказались в числе запрещенных сайтов. TikTok был одним из немногих, на которые не распространялись ограничения и стал ключевым инструментом мобилизации местных жителей.

Правительство заявило, что новые правила направлены на борьбу с разжигающими ненависть высказываниями, фейковыми новостями и онлайн-преступлениями. Решение уже вызвало осуждение со стороны международных правозащитных организаций.

Десятки тысяч людей — в основном молодых — вышли на улицы, чтобы выразить протест против запрета и обвинить власти в коррупции и авторитаризме. В Катманду вспыхнули столкновения с полицией, когда протестующие прорвали заграждения и попытались взять штурмом здание парламента. Полиция в ответ применила силу. По меньшей мере семнадцать человек погибли от серьезных травм во время инцидента, еще двое — в другой локации. Более двухсот человек по всей стране получили ранения и находятся в больницах.

Демонстрации были названы протестом поколения Z, пишет The Guardian. Многие активисты подчеркнули, что они вышли на улицы из‑за более масштабной борьбы с коррупцией и непотизмом среди политической элиты Непала.

Фото: Sanjit Pariyar/Getty Images

Фото: Ambir Tolang/Getty Images

Фото: Ambir Tolang/Getty Images

9 сентября премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов в стране вместе с президентом, а правительство отменило решение о запрете ряда соцсетей. Жена экс-премьера Непала умерла после нападения демонстрантов на их дом. Протестующие cообщили, что страна «перешла под их контроль», призвав сформировать новое правительство и провести выборы.

* Instagram, Facebook и WhatsApp принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

